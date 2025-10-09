DS Nº4: condução serena num modelo indiscutivelmente francês

A condução dá forma a uma experiência verdadeiramente pessoal: se há condutores que apenas precisam que um veículo os leve do ponto A ao ponto B, há outros a exigirem mais do isso. Muito mais. Com um estilo elegante, mas musculado, o Nº4 da DS Automobiles ofereceu-nos uma condução serena ao volante de um modelo premium, indiscutivelmente francês.

Conhecemos esta ode ao savoir-faire francês, em maio, e logo percebemos que teríamos de conduzi-lo para sentir toda a dinâmica e intuição que a DS Automobiles prometia, na altura.

Única berlina multienergias do seu segmento a oferecer uma gama completa de grupos motopropulsores eletrificados, o N°4 oferece uma liberdade de escolha sem precedentes:

E-TENSE 100% elétrico com 213 cv e uma autonomia de 450 km (ciclo combinado WLTP);

com 213 cv e uma autonomia de 450 km (ciclo combinado WLTP); PLUG-IN HYBRID com 225 cv e uma autonomia elétrica alargada de 81 km (a disponibilizar, posteriormente, em 2026);

com 225 cv e uma autonomia elétrica alargada de 81 km (a disponibilizar, posteriormente, em 2026); HYBRID 145 cv com auto-carregamento.

A DS lançou o N°4 como substituto do seu hatch DS 4, procurando alinhá-lo com a nova política de nomes da marca e reforçando a aposta em mobilidade eletrificada.

O N°4 prometia melhorar a experiência de viagem com uma ergonomia redesenhada, mais fluida e envolvente, a par de uma nova gama de serviços conectados. E comprovámo-lo onde mais importa: na estrada!

Design elegante, mas musculado, com toda a tecnologia necessária

Com o caráter e a elegância que o diretor-executivo da DS Automobiles, Xavier Peugeot, admitiu terem sido colocados ao serviço deste novo Nº4, o musculado veículo não tem como passar despercebido.

Afinal, o N°4 ostenta uma frente completamente redesenhada, com a grelha de radiador preta a acolher uma assinatura luminosa distintiva, diretamente inspirada no concept DS E-TENSE PERFORMANCE e na última criação da marca, o N°8, que conhecemos aqui.

Na estrada, os 4,40 metros de comprimento, 1,87 metros de largura e 1,47 metros de altura, montados em jantes de grande diâmetro (720 mm), não pesam e, em vez disso, recolhem olhares. É um carro visivelmente premium, repleto de exuberância.

Em termos de arrumação, a bagageira conta com 430 litros na versão híbrida, 360 litros na híbrido plug-in e 390 litros na versão 100% elétrica.

Ao volante, com os acabamentos e materiais de qualidade superior, a par de vidros dianteiros e traseiros escurecidos, o ecrã de 10 polegadas é visualmente acessível, não comprometendo a condução, e permite navegar no sistema de infoentretenimento DS IRIS SYSTEM.

Além do painel de bordo, algumas versões do Nº4 oferecem Extended Head Up Display, que pode ser uma mais-valia para os condutores mais tecnológicos.

Dependendo da versão, o Nº4 oferece Arranque mãos livres; Câmara de visão traseira e ajuda ao estacionamento traseiro e dianteiro; e as seguintes funcionalidades de segurança:

Adaptive Cruise Control Stop & Go (ACC Stop & Go);

Sistema de vigilância do ângulo morto passivo;

Alerta de trânsito traseiro;

Sensor de presença de mão no volante.

Concebido sobre a plataforma modular EMP2, o N°4 distingue-se pela sua capacidade de acolher diferentes motorizações.

Com o DS DRIVE ASSIST 2.0, equipado com sensores que registam tudo o que acontece dentro e à volta do automóvel, o N°4 oferece aos condutores uma experiência de condução semiautónoma de nível 2 através da mudança de faixa, ultrapassagem semiautomática e recomendações antecipadas de velocidade baseadas na sinalização rodoviária.

Uma gama completa de grupos motopropulsores eletrificados

Único hatchback multienergias do seu segmento a oferecer uma gama completa de grupos motopropulsores eletrificados, estará disponível com duas tecnologias adaptadas a todas as utilizações:

N°4 E-TENSE: novo motor 100% elétrico

A chegada do N°4 E-TENSE marca uma nova etapa na transição energética da DS Automobiles, com um motor 100% elétrico que combina uma autonomia de 450 km (ciclo combinado WLTP) e um elevado desempenho com 213 cv e 343 Nm de binário.

O N°4 E-TENSE está equipado com uma bateria com uma capacidade líquida de 58,3 kWh.

Uma nova arquitetura de bomba de calor e um maior dimensionamento dos componentes de arrefecimento e aquecimento foram concebidos para oferecer uma maior eficiência e um conforto térmico otimizado.

Concebido para responder às necessidades quotidianas, o N°4 E-TENSE dispõe de um carregador de bordo de 11 kW de série e pode aceitar uma carga de corrente contínua até 120 kW.

Num ponto de carregamento rápido, pode passar de 20% a 80% de carga em cerca de 30 minutos, ou recuperar uma autonomia de 100 km WLTP em 11 minutos.

Preço por versão: Nº4 E-TENSE 213 PALLAS - 46.850,00 euros Nº4 E-TENSE 213 JULES VERNE - 49 350,00 euros Nº4 E-TENSE 213 ÉTOILE - 49 850,00 euros

N°4 HYBRID: 145 cv para uma maior eficiência

Com uma potência de 145 cv, o N°4 híbrido combina um motor turbo a gasolina de 1,2 litros e três cilindros com um motor elétrico de 21 kW (28 cv), integrado diretamente na caixa automática de dupla embraiagem de seis velocidades.

Graças à sua arquitetura híbrida otimizada, o N°4 híbrido pode funcionar até 50% do seu tempo de condução urbana com energia elétrica, dependendo das condições de tráfego e do estilo de condução.

Por ser auto-recarregável, recupera a energia da desaceleração e da travagem para alimentar a sua bateria.

Com 230 Nm de binário, este motor proporciona um desempenho de primeira classe, apresentando baixas emissões de CO2 (a partir de 116 g/km).

Preço por versão: Nº4 Hybrid 145 Automático PALLAS - PVP 37.550,00 euros Nº4 Hybrid 145 Automático JULES VERNE - PVP 40.050,00 euros Nº4 Hybrid 145 Automático ÉTOILE - PVP 40.550,00 euros Nº4 Hybrid 145 Automático ÉTOILE COURO NAPPA - 43.550,00 euros

Em 2026, a gama ficará ainda mais completa, com a disponibilização do híbrido plug-in.

N°4 PLUG-IN HYBRID: nova autonomia de até 81 km em modo 100% elétrico

A DS Automobiles apresenta, também, uma nova geração de grupo motopropulsor híbrido recarregável com o N°4 híbrido plug-in, que oferece uma autonomia 30% superior em modo totalmente elétrico.

O seu grupo motopropulsor combina um motor a gasolina de quatro cilindros turbo de 180 cv com um motor elétrico de 110 cv, integrado numa nova caixa de velocidades automática de dupla embraiagem eDCT7, concebida para otimizar o consumo de combustível e o desempenho.

Com uma potência combinada de 225 cv e 360 Nm de binário, o N°4 híbrido plug-in proporciona uma aceleração notável atingindo os 100 km/h em apenas 7,4 segundos, 0,3 segundos mais rápido do que a geração anterior.

Graças a uma nova bateria com uma capacidade líquida de 14,6 kWh, este modelo pode percorrer até 81 km (autonomia combinada WLTP) em modo 100% elétrico antes de passar ao modo híbrido.

Fornecido com um carregador de bordo de 3,7 kW, o DS 4 híbrido plug-in oferece uma versão de 7,4 kW como opção, permitindo um recarregamento mais rápido num ponto de carregamento adequado.