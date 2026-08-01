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Pode-se pisar o traço contínuo para ultrapassar ciclistas?

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Danny says:
    1 de Agosto de 2026 às 18:08

    Se o ciclista for no meio da via nunca vou conseguir ultrapassar a mais de 1,5m, se forem a par nunca vou conseguir passar a mais de 1,5m, se tenho uma reta e o ciclista for a 10kmh não posso passar porque é uma linha contínua, um veículo não pode ir a 10 kmh a embaraçar o trânsito, uma bicicleta pode, uns têm de andar mais à direita possível, mas a bicicleta não, conclusão, difícil não desobedecer o código de estrada, o que resta é esperar bom senso de ambas as partes.

    Responder
  2. Max says:
    1 de Agosto de 2026 às 18:18

    O que é perigoso é passar tangentes a ciclistas – e o ciclista não tem que ir para a berma.
    Ultrapassar um ciclista passando por cima de um traço contínuo sem trânsito de frente não é perigoso.
    Nem a polícia vai multar por causa disso, quando a alternativa é criar-se uma fila de trânsito.

    Responder
  3. LMR says:
    1 de Agosto de 2026 às 18:29

    Pode, se ninguém vir. Ninguém tem pachorra de aguentar um ciclista 2 ou 3 ou mais quilómetros só para cumprir uma legislação da moda e irracional. Os ciclistas devem andar à direita e não no meio da via como é costume e procurem treinar e passear em zonas verdes e agradáveis.
    E NINGUEM ME VENHA CRITICAR SÓ PARA MOSTRAR QUE É CUMPRIDOR E “POLITICAMENTE CORRETO”, PORQUE TODOS PISAM O RISCO E NÃO É PRECISO TER CICLISTAS.

    Responder

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