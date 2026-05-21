25.000 mil euros por entregar a carta de condução? Sim é verdade
25.000 mil euros por entregar a carta de condução? Sim é verdade. Um Governo lançou um programa para quem entregar voluntariamente a carta de condução e se comprometam a não conduzir durante cinco anos.
Carta de Condução: jovens até aos 30 anos podem receber até 25 mil euros
O Governo de Malta lançou um programa-piloto polémico! Jovens até aos 30 anos podem receber até 25 mil euros se entregarem voluntariamente a carta de condução e deixarem de conduzir durante cinco anos
A medida pretende combater o congestionamento automóvel no arquipélago, um dos países europeus com maior densidade de veículos por habitante. Em troca do incentivo financeiro, os participantes comprometem-se a não conduzir qualquer veículo motorizado, nem em Malta nem no estrangeiro.
O valor será pago em prestações anuais de 5.000 euros ao longo de cinco anos. Além disso, os candidatos devem cumprir vários requisitos:
- Ter menos de 30 anos
- Residir em Malta há pelo menos sete anos
- Possuir carta de condução há mais de 12 meses
- Não ter registos de suspensão ou infrações graves
Segundo as autoridades maltesas, o objetivo passa por incentivar o uso de transportes públicos, bicicletas e outras alternativas de mobilidade sustentável. O programa conta com um orçamento anual de cinco milhões de euros.
A iniciativa tem gerado forte debate. Há quem considere a medida inovadora e eficaz para reduzir trânsito e emissões poluentes. Outros criticam o programa, considerando exagerado pagar para que alguém abdique de conduzir.
Até pensei que o Luís tivesse ensandecido. Ia já aproveitar. Afinal é em Malta, que alívio para os Tugas.
Aqui davam-te 500 EUR e deixavas de conduzir durante 20 anos 😉
Malta é um país minúsculo, certamente bem servido de transportes públicos.
Notícias dos jornais em março de 2026:
“Mais de metade dos cidadãos da União Europeia não utilizou transportes públicos em 2024, mas Portugal destaca-se por valores ainda mais elevados. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, 68% dos portugueses não recorreram a este tipo de transporte, acima da média europeia de 51%.
Portugal surge assim entre os países com menor utilização, a par da Itália (68%), apenas atrás do Chipre, onde 85% da população não usou transportes públicos. França (65%), Eslovénia (62%) e Grécia (61%) também registaram níveis elevados de não utilização. No extremo oposto estão o Luxemburgo, onde apenas 15,7% da população não utilizou transportes públicos, seguido da Estónia e da Suécia, ambos com 27%.”