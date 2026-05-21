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25.000 mil euros por entregar a carta de condução? Sim é verdade

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Alfie says:
    21 de Maio de 2026 às 12:26

    Até pensei que o Luís tivesse ensandecido. Ia já aproveitar. Afinal é em Malta, que alívio para os Tugas.

    Responder
  2. maisumsapo says:
    21 de Maio de 2026 às 12:29

    Aqui davam-te 500 EUR e deixavas de conduzir durante 20 anos 😉

    Responder
  3. Max says:
    21 de Maio de 2026 às 12:30

    Malta é um país minúsculo, certamente bem servido de transportes públicos.
    Notícias dos jornais em março de 2026:
    “Mais de metade dos cidadãos da União Europeia não utilizou transportes públicos em 2024, mas Portugal destaca-se por valores ainda mais elevados. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, 68% dos portugueses não recorreram a este tipo de transporte, acima da média europeia de 51%.
    Portugal surge assim entre os países com menor utilização, a par da Itália (68%), apenas atrás do Chipre, onde 85% da população não usou transportes públicos. França (65%), Eslovénia (62%) e Grécia (61%) também registaram níveis elevados de não utilização. No extremo oposto estão o Luxemburgo, onde apenas 15,7% da população não utilizou transportes públicos, seguido da Estónia e da Suécia, ambos com 27%.”

    Responder

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