25.000 mil euros por entregar a carta de condução? Sim é verdade. Um Governo lançou um programa para quem entregar voluntariamente a carta de condução e se comprometam a não conduzir durante cinco anos.

Carta de Condução: jovens até aos 30 anos podem receber até 25 mil euros

O Governo de Malta lançou um programa-piloto polémico! Jovens até aos 30 anos podem receber até 25 mil euros se entregarem voluntariamente a carta de condução e deixarem de conduzir durante cinco anos

A medida pretende combater o congestionamento automóvel no arquipélago, um dos países europeus com maior densidade de veículos por habitante. Em troca do incentivo financeiro, os participantes comprometem-se a não conduzir qualquer veículo motorizado, nem em Malta nem no estrangeiro.

O valor será pago em prestações anuais de 5.000 euros ao longo de cinco anos. Além disso, os candidatos devem cumprir vários requisitos:

Ter menos de 30 anos

Residir em Malta há pelo menos sete anos

Possuir carta de condução há mais de 12 meses

Não ter registos de suspensão ou infrações graves

Segundo as autoridades maltesas, o objetivo passa por incentivar o uso de transportes públicos, bicicletas e outras alternativas de mobilidade sustentável. O programa conta com um orçamento anual de cinco milhões de euros.

A iniciativa tem gerado forte debate. Há quem considere a medida inovadora e eficaz para reduzir trânsito e emissões poluentes. Outros criticam o programa, considerando exagerado pagar para que alguém abdique de conduzir.