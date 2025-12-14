PplWare Mobile

“Proibição dos motores de combustão está fora de questão” nos países da UE

· Motores/Energia 7 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Tug@Tek says:
    14 de Dezembro de 2025 às 13:26

    Afinal ainda existe algum bom senso…

  2. Ricardo says:
    14 de Dezembro de 2025 às 13:29

    Com as baterias de sódio a serem fabricadas agora na China adeus indústria automóvel europeia… Só não vê quem é tontinho

  3. JL says:
    14 de Dezembro de 2025 às 13:30

    Alguém me consegue mostrar qual era a lei, norma ou regulamento que iria proibir os veículos com motores de combustão interna ?

  4. Yamahia says:
    14 de Dezembro de 2025 às 13:35

    Top, finalmente abriram os olhos.

  5. Bernardinho says:
    14 de Dezembro de 2025 às 14:18

    Forçar a proibição é o mesmo que dizer a uma pessoa parar de tomar café, após a vida toda fazendo isso.

  6. V says:
    14 de Dezembro de 2025 às 15:15

    China planeia a longo prazo.
    Europa legisla demais, aos ziguezagues, até por “modas”; e afunda-se muito por culpa de si própria.

