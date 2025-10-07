Matrix? Xiaomi alega que o SU7 recebeu ordem de um iPhone para se mover

Após uma investigação, a Xiaomi revelou que o movimento que o proprietário de um SU7 descreveu como inesperado, foi, na verdade, ordenado por um iPhone 15 Pro Max.

No final de setembro, na China, o proprietário de um Xiaomi SU7 relatou que o seu veículo estacionado, no qual não estava ninguém, avançou inesperadamente.

Nas imagens de vigilância partilhadas pelo proprietário, pode ver-se o carro a ativar-se e a sair do seu lugar de estacionamento, sem qualquer comando, alegadamente.

Após o caso reunir atenção mediática, pela incredulidade que dele resultou, a Xiaomi avançou com uma investigação, por via da qual um grupo de trabalho analisou os dados do backend do veículo, bem como os registos de operação do smartphone. Tudo isto, com o consentimento do proprietário.

[Vídeo original]

iPhone terá dado comando inesperado ao Xiaomi SU7

Segundo a análise, durante o período relatado, o veículo recebeu um comando de Assistência Remota ao Estacionamento (em inglês, RPA) de um iPhone 15 Pro Max.

Este comando, que só funciona quando o smartphone autorizado está dentro do alcance do Bluetooth, acionou o sistema para mover o carro para fora do seu lugar de estacionamento.

Além disto, a empresa esclareceu, também, outra confusão, que ocorreu durante a comunicação com o serviço de apoio ao cliente: os códigos internos do modelo foram erradamente referidos como nomes de dispositivos, o que levou a mal-entendidos sobre o telemóvel que tinha enviado o comando.

Depois da divulgação dos resultados da investigação nas redes sociais da Xiaomi, um utilizador do Weibo, que se identificou como o proprietário, confirmou publicamente as conclusões.

Declaração: Eu sou o proprietário envolvido. As informações fornecidas acima são precisas. A equipa da Xiaomi Auto verificou todos os dados comigo pessoalmente e confirmou que não há erros. Agradeço à equipa da Xiaomi pelo seu profissionalismo e serviço. Por favor, não espalhem alegações falsas. Obrigado.

Escreveu o dito proprietário, no Weibo, conforme traduzido pelo CarNewsChina.

Na altura, o acidente chamou a atenção da indústria para a fiabilidade das funções de controlo remoto dos veículos, com analistas a observarem que, embora funcionalidades como o RPA melhorem a usabilidade em espaços de estacionamento apertados, levantam, também, questões sobre segurança, sistemas à prova de falhas e transparência dos dados.