Frio: o maior dos nossos problemas em Permafrost

Os estúdios SpaceRocket Games, revelaram um novo vídeo de Permafrost que mostra como o frio glacial é, o maior e o mais mortífero perigo deste survival pós-apocalíptico.

Se sobreviver a um inverno rigoroso já parece um desafio, Permafrost, que revelámos aqui, leva esse conceito a um nível completamente diferente. O novo vídeo divulgado pela SpaceRocket Games e pela Toplitz Productions mergulha em profundidade no mundo gelado do jogo e mostra que, neste survival em mundo aberto, o frio não é apenas um obstáculo: é o inimigo mais implacável de todos.

A história decorre após "The Shattering", um evento catastrófico que destruiu a Lua e mergulhou a Terra numa era glacial permanente. O planeta encontra-se coberto por neve e gelo, com temperaturas negativas constantes que transformaram cidades e paisagens naturais num enorme deserto branco. A civilização entrou em colapso e os poucos sobreviventes vivem dispersos em pequenos enclaves, onde a sobrevivência diária vale mais do que qualquer ideal.

Tal como já era possível perceber nas primeiras demonstrações do jogo, Permafrost aposta numa experiência de sobrevivência exigente e realista, onde explorar, procurar recursos, construir abrigos e fabricar equipamento será essencial para continuar vivo. No entanto, o novo vídeo deixa claro que nem todos os perigos têm duas pernas.

Embora existam animais selvagens que voltaram a ocupar o topo da cadeia alimentar e diferentes fações humanas dispostas a lutar pelos poucos recursos restantes, a verdadeira ameaça é o próprio ambiente. As chamadas "Cold Zones" representam algumas das áreas mais hostis do mapa, onde as temperaturas descem para níveis extremos capazes de matar um jogador em poucos minutos caso este não disponha do equipamento adequado ou de um plano para regressar rapidamente a um abrigo seguro.

Esta abordagem reforça um dos elementos que mais distingue Permafrost de outros títulos do género. Em vez de utilizar o clima apenas como pano de fundo, o jogo transforma a natureza num adversário permanente, obrigando os jogadores a gerir cuidadosamente o calor corporal, os recursos e cada deslocação pelo mapa. Cada expedição pode significar a descoberta de materiais valiosos, mas também pode terminar congelada no meio de uma tempestade.

Os jogadores poderão enfrentar este desafio sozinhos ou em modo cooperativo, para até quatro participantes, explorando um vasto mundo aberto repleto de histórias, segredos e locais abandonados pela humanidade. A cooperação promete desempenhar um papel importante, permitindo dividir tarefas, construir uma rede de abrigos e aumentar as hipóteses de sobrevivência perante um ambiente que não dá qualquer margem para erros.

A SpaceRocket Games aproveitou ainda para recordar que Permafrost será lançado em Acesso Antecipado para PC, através da Steam, GOG e Epic Games Store, no próximo dia 9 de outubro de 2026, após um ligeiro adiamento destinado a polir o desempenho e os conteúdos do jogo.

Quem estiver presente na Gamescom 2026, em Colónia, entre 26 e 28 de agosto, poderá experimentar Permafrost em primeira mão no stand da Toplitz Productions. Além do survival gelado, a editora irá apresentar Vikings Dynasty, Wild West Pioneers e revelar um novo projeto ainda não anunciado, cuja estreia mundial acontecerá durante o evento.