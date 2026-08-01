A TAP mudou a tinta dos aviões. A razão vai muito além da estética

À primeira vista, ninguém conseguirá distinguir a diferença. Os aviões da TAP Air Portugal continuam a exibir a mesma imagem, as mesmas cores e o mesmo logótipo. Contudo, a companhia aérea introduziu uma nova tecnologia de pintura.

Esta alteração poderá traduzir-se numa redução significativa dos custos operacionais e das emissões de carbono.

A alteração está na composição da tinta utilizada e faz parte da estratégia da transportadora para melhorar a eficiência da sua frota.

Uma nova tinta que reduz o peso dos aviões

A inovação foi desenvolvida pela AkzoNobel Aerospace Coatings e incide sobre a camada de base da pintura, conhecida na indústria aeronáutica como "basecoat".

A nova formulação permite aplicar uma camada mais fina sem comprometer a qualidade do acabamento, a resistência ou a durabilidade exigidas na aviação comercial. O resultado é uma redução de até 26 quilogramas por aeronave.

Embora 26 kg possam parecer pouco num avião comercial, cada quilograma removido representa menos esforço para os motores e, consequentemente, menor consumo de combustível ao longo de milhares de voos.

Centenas de toneladas de combustível poupadas por ano

Segundo as estimativas da TAP, quando esta tecnologia estiver implementada em toda a frota, os benefícios anuais poderão atingir:

Poupança de cerca de 428,5 toneladas de combustível ;

; Redução de aproximadamente 1.353 toneladas de emissões de CO₂ ;

; Diminuição dos custos operacionais em mais de 500 mil euros por ano;

Trata-se de uma melhoria discreta, mas que ganha enorme relevância quando multiplicada por dezenas de aeronaves e milhares de horas de voo anuais.

Também acelera o processo de pintura

Além da redução do peso, a nova tecnologia simplifica o próprio processo de pintura das aeronaves.

A formulação necessita de menos material e menos etapas de aplicação, reduzindo os tempos de manutenção e aumentando a produtividade das oficinas.

A AkzoNobel refere ainda que o novo revestimento oferece cerca de 40% mais resistência ao escorrimento, permitindo um acabamento mais uniforme e consistente.

Os testes já foram concluídos

Os ensaios começaram num Airbus A320 da TAP, onde foi registada uma redução de aproximadamente 24 quilogramas. Após os resultados positivos, a companhia aplicou a tecnologia num segundo A320 e prepara agora a sua implementação progressiva no restante parque aeronáutico.

Segundo João Carvalho, engenheiro de Estruturas da TAP Air Portugal, pequenas reduções de peso podem traduzir-se em ganhos muito significativos quando aplicadas de forma consistente em toda a operação da companhia.

Pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença

A aviação comercial procura constantemente formas de reduzir consumos e emissões sem comprometer a segurança ou a operação.

Embora soluções como motores mais eficientes ou combustíveis sustentáveis sejam as mais mediáticas, alterações aparentemente simples, como uma camada de tinta mais leve, podem representar poupanças relevantes ao longo da vida útil de uma aeronave.

A decisão da TAP demonstra precisamente isso: nem todas as inovações precisam de ser visíveis para produzirem um impacto significativo na eficiência operacional e na sustentabilidade.