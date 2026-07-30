As Promoções de Verão chegaram à Sony PlayStation

As Promoções de Verão da Sony PlayStation chegaram às lojas com descontos bastante interessantes em jogos para a Playstation 5. Venham conhecer os jogos em destaque.

A Sony Interactive Entertainment alargou as suas Promoções de Verão da PlayStation, levando a partir de hoje, 24 de julho, uma nova vaga de descontos aos pontos de venda habituais. A campanha decorre até 6 de agosto e permite aos jogadores adquirir alguns dos maiores exclusivos da PlayStation 5 a preços significativamente mais baixos.

Entre os principais destaques encontram-se títulos como ASTRO BOT, Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7, God of War Ragnarök, The Last of Us Parte II Remastered e Ghost of Yōtei, com preços que começam nos 29,99 €.

As ofertas incluem uma vasta seleção de jogos para a PlayStation 5, nomeadamente:

ASTRO BOT – 49,99 €

Marvel's Spider-Man 2 – 39,99 €

Gran Turismo 7 – 39,99 €

God of War Ragnarök – 39,99 €

The Last of Us Parte II Remastered – 29,99 €

Ghost of Yōtei – 59,99 €

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões – 19,99 €

Stellar Blade – 49,99 €

Until Dawn Re-cut – 39,99 €

Rise of the Ronin – 39,99 €

Horizon Forbidden West – 39,99 €

The Last of Us Parte I – 39,99 €

Ghost of Tsushima Director's Cut – 39,99 €

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte – 39,99 €

Returnal – 39,99 €

Demon's Souls – 39,99 €

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 29,99 €

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – 49,99 €

Sackboy: Uma Grande Aventura – 29,99 €

Horizon Zero Dawn Remastered – 19,99 €

Helldivers 2 – 29,99 €

Todos estes descontos estarão disponíveis nas lojas aderentes até ao próximo 6 de agosto, oferecendo uma excelente oportunidade para reforçar a biblioteca da PlayStation 5 com alguns dos títulos mais aclamados da consola.

Para além das promoções em formato físico, a campanha de verão continua também na PlayStation Store, onde os jogadores podem encontrar centenas de jogos em promoção até 12 de agosto. A Sony confirmou ainda que, no próximo 27 de julho, serão adicionados novos títulos à campanha digital.

Entre os destaques atualmente disponíveis na loja digital encontram-se SAROS, ASTRO BOT, Ghost of Yōtei, Resident Evil Requiem, Invincible VS, Split Fiction, NBA 2K26, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 e Gran Turismo 7, entre muitos outros, reforçando uma das maiores campanhas promocionais da PlayStation deste verão.