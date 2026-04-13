Total Victory: World Conflict 1939-1945 a guerra em hexágonos

Os Kraken Studios preparam-se para lançar o seu próximo jogo, Total Victory: World Conflict 1939-1945, um titulo de estratégia por turnos dedicado à 2ª Grande Guerra Mundial. Venham conhecer melhor este jogo.

Sempre apreciei e dediquei muito tempo da minha vida aos jogos de estratégia, quer fossem em tempo real, quer fossem por turnos. E, uma das séries (por turnos) que sempre me deliciou, foi The Operational Art of War (TOAW), da TalonSoft.

Trata-se de uma série de jogos de estratégia por turnos que abrange uma grande amplitude de cenários de guerra (1ª Grande Guerra Mundial, 2ª Grande Guerra Mundial, Vietname, Coreia,...).

No entanto, e apesar de toda essa abrangência no que respeita a cenários de conflitos, corresponde a um tipo de jogos que os jogadores ou adoram, ou odeiam, não existindo um meio termo. Isto acontece principalmente porque o jogo apresenta um interface não muito apelativo (especialmente para as novas gerações), baseando-se num mapa visto de cima (perspectiva top-down) e com as unidades a serem representadas por peças hexagonais.

Este Total Victory: World Conflict 1939-1945 que vos trago hoje, é precisamente um jogo que se encontra precisamente na linha de The Operational Art of War.

Os Kraken Studios, conhecidos pelas séries WarPlan, Kingdom Dungeon e Hero, apresentaram recentemente que Total Victory: World Conflict 1939-1945 vai estar disponível no Steam em breve, com uma nova demo a ser lançada no dia 16 de abril.

Inspirado em jogos de guerra clássicos como World in Flames da ADG ou TOAW da Talonsoft entre outros, Total Victory é um jogo de estratégia por turnos em grande escala. O jogo combina uma certa complexidade de estratégia de alto nível, com a gestão de unidades da dimensão de divisões, inspiradas na História real do conflito.

O jogador pode vestir a farda de qualquer grande nação pertencente ao Eixo, aos Aliados ou à Comintern (Internacional Comunista) durante a 2ª Grande Guerra Mundial.

Toda a componente de estratégica e de gestão, desde a produção de unidades novas, ao controlo e manutenção dessas mesmas unidades e passando pelo controlo dos seus comandantes históricos será feita pelo jogador, tanto na liderança de forças terrestres, como navais ou aéreas.

Total Victory apresenta um mapa Mercator modificado que conta com silhuetas coloridas que destacam as unidades militares exclusivas de cada nação. Um interface organizado permite que o jogador se concentre principalmente na estratégia, em vez de se ter de focar nos menus.

As unidades terrestres disponíveis incluem infantaria, blindados, forças paraquedistas, fuzileiros navais entre muitos outros tipos. Por sua vez, as unidades aéreas incluem uma grande variedade de modelos de aviões e as s unidades navais trazem ao conflito navios de guerra individuais e em flotilhas. A maioria das unidades militares possui um conjunto único de atributos.

Entre as suas responsabilidades, o jogador terá de monitorizar a mão de obra e o petróleo disponíveis da sua nação, pois podem ser cruciais para o resultado da guerra. O minério alimenta a indústria que produz armas, tanques, aviões e unidades de apoio. Por outro lado, o sistema de mantimentos automatizado permite que os jogadores se concentrem na jogabilidade em vez da micro gestão.

Finalmente, existem mais de vinte desbloqueios tecnológicos que permitem o aparecimento de novas unidades, melhorias de combate e espionagem.

Ainda sem data concreta de lançamento, Total Victory: World Conflict 1939-1945 terá ima demo disponível no Steam a partir de 16 de abril.