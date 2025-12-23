The 18th Attic, quem tem medo do escuro?

Os estúdios independentes Steelkrill Studio anunciaram recentemente o seu próximo trabalho, The 18th Attic. Trata-se de um jogo de terror psicológico que promete assombrar todos os que tiverem coragem de o jogar.

Os estúdios independentes sediados em Malta, Steelkrill Studio, encontram-se a trabalhar no seu próximo titulo, The 18th Attic, um jogo de terror psicológico que promete mexer com os nervos de quem o jogar.

Em 18th Attic, os jogadores ficam presos num sótão escuro e misteriosos, repleto de histórias e de recantos assustadores. A ação decorre num loop e para conseguirem romper com esse ciclo, precisam descobrir uma verdade escondida, através de fotografias de fantasmas... tudo isto com a ajuda de um companheiro improvável: o seu gato.

The 18th Attic é uma experiência de terror que tanto tem de assombrosa como de surreal. Segundo os responsáveis do estúdio, toda a experiência assente em redor da observação e repetição de ações, enquanto o jogador tenta manter o controlo da sanidade mental do seu personagem.

À medida que o sótão se vai reiniciando repetidamente, os jogadores terão de usar a câmara com o objetivo de capturar entidades sobrenaturais, decifrar mudanças ambientais e sobreviver ao impacto psicológico de estarem presos num verdadeiro ciclo infinito.

O jogador vai usar a sua câmara fotográfica de forma a detectar, documentar e fotografar espíritos que abundam naquele sótão. Mas a tarefa não é fácil, pois alguns fantasmas só se revelam através da lente enquanto que outros apenas reagem quando são fotografados.

A mecânica do jogo faz com que o sótão se reinicie repetidamente, e o jogador terá de estar atento a pequenos detalhes que vão mudando a cada ciclo. Memorização, observação e reconhecimento de padrões são essenciais para o progresso em The 18th Attic.

O jogo conta com um sistema de sanidade que permite ao personagem avançar ou não com maior clareza de espirito. A simples visão de eventos paranormais vai esgotando a sua sanidade, o que por sua vez afeta a visão, a audição e a percepção da realidade. Se permitirmos que caia muito, a realidade começa a fragmentar-se.

E é precisamente neste contexto que entra o nosso fiel amigo felino. O nosso gato é muito mais que apenas um animal de estimação, sendo possível dar-lhe festas para restaurar a sanidade. O gato pode também reagir a entidades invisíveis e ajudar a descobri-las.

The 18th Attic será lançado a 2 de fevereiro de 2026.