Morreu Vince Zampella, ícone dos videojogos e co-criador de Call of Duty

Vince Zampella, um dos mais influentes designers de videojogos da sua geração e co-fundador da popular franquia Call of Duty, morreu aos 55 anos no domingo, 21 de dezembro de 2025, na sequência de um acidente de viação na Califórnia, Estados Unidos.

O acidente

Zampella conduzia o seu Ferrari na Angeles Crest Highway, uma estrada sinuosa nos montes San Gabriel, quando, pouco depois de sair de um túnel, o veículo saiu da estrada, embateu numa barreira de betão e incendiou-se.

Zampella ficou preso no automóvel e morreu no local; um passageiro também perdeu a vida.

O legado no mundo dos videojogos

Vince Zampella começou a sua carreira como designer, tendo estado envolvido em jogos como Medal of Honor. Em 2002, co-fundou o estúdio Infinity Ward, que lançaria em 2003 Call of Duty, um dos jogos mais vendidos de sempre com mais de 500 milhões de cópias distribuídas globalmente.

Em 2010, após uma saída turbulenta da Activision, Zampella fundou com Jason West a Respawn Entertainment, agora subsidiária da Electronic Arts. Sob a sua liderança nasceram sucessos como Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order. Mais recentemente esteve também ligado ao desenvolvimento de Battlefield 6.

Reações e impacto

A Electronic Arts destacou o papel de Zampella como amigo, colega e criador visionário cuja influência foi “profunda e de grande alcance”. Colegas, fãs e figuras da indústria lamentaram a perda de um dos nomes que mais ajudou a moldar o entretenimento interativo moderno.

O impacto de Call of Duty estende-se além dos videojogos, com uma adaptação cinematográfica em produção, sublinhando como a visão de Zampella transcendeu gerações e plataformas.

Com mais de duas décadas de contributos para títulos que definiram géneros, a morte de Vince Zampella representa uma perda significativa para a comunidade global dos videojogos. O seu legado perdura em franquias que continuam a influenciar a cultura popular e as experiências de milhões de jogadores.