Campeonato Mundial de Juvenis passa por Captain Tsubasa 2: World Fighters

A Bandai Namco revelou recentemente Captain Tsubasa 2: World Fighters, uma jornada narrativa de rivalidade continental que leva os jogadores ao Campeonato Mundial de Juvenis. Venham saber mais...

Captain Tsubasa 2: World Fighters, será lançado a 28 de agosto de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Em World Fighters os jogadores vão acompanhar Tsubasa Ozora e a sua equipa pelo Campeonato Asiático de Juvenis antes de avançarem para o muito disputado Campeonato Mundial de Juvenis. Ao longo desta jornada, os jogadores enfrentarão equipas rivais definidas por poder físico, domínio tático e ambição inabalável, sendo cada jogo um confronto decisivo de filosofias de futebol.

Os jogadores vão desafiar adversários poderosos na ronda de qualificação, incluindo Tailândia, Usbequistão, Arábia Saudita e China, onde a força e a precisão técnica serão postas à prova. Cada vitória será essencial, enquanto o Japão luta para garantir o seu lugar no palco mundial. À medida que a competição aumenta, o Campeonato Mundial de Juvenis trará também encontros lendários contra Brasil, Argentina, México, Uruguai, Camarões, Suécia e Países Baixos. Uma pressão avassaladora e momentos inesquecíveis vão definir estas batalhas, onde apenas o talento não é suficiente e a perseverança se tornará o fator decisivo entre a glória e a derrota.

Os jogadores vão desafiar adversários poderosos na ronda de qualificação, incluindo Tailândia, Usbequistão, Arábia Saudita e China, onde a força e a precisão técnica serão postas à prova. Cada vitória será essencial, enquanto o Japão luta para garantir o seu lugar no palco mundial. À medida que a competição aumenta, o Campeonato Mundial de Juvenis trará também encontros lendários contra Brasil, Argentina, México, Uruguai, Camarões, Suécia e Países Baixos. Uma pressão avassaladora e momentos inesquecíveis vão definir estas batalhas, onde apenas o talento não é suficiente e a perseverança se tornará o fator decisivo entre a glória e a derrota.

As reservas já estão abertas para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, e as reservas físicas também estão disponíveis para Nintendo Switch, com as seguintes ofertas:

Bónus de reserva da Camisola da Seleção Nacional do Japão 2026 e da Camisola da Seleção Mundial de Juvenis

Pacote de Desbloqueio Antecipado, que concede acesso imediato à Seleção Brasileira de Juvenis, juntamente com a música de fundo "Moete Hero"

Um Bónus de Dados Guardados, que inclui o Uniforme da Escola Secundária Nankatsu, o Uniforme da Academia Toho e um item de Personalização de Bola

Edição Deluxe incluindo o Jogo Base e o Season Pass, com o DLC Character Pack 1, DLC Character Pack 2 e DLC Character Pack 3, trazendo personagens jogáveis adicionais, com mais detalhes a partilhar mais tarde

Edição Ultimate incluindo o Jogo Base, Season Pass com pacotes DLC, cinco uniformes exclusivos, dois temas de menu principal, três personalizações de bola, além de itens adicionais de personalização e desbloqueio antecipado

Captain Tsubasa 2: World Fighters está previsto ser lançado a 28 de agosto de 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC (via Steam).