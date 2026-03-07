Indie World revela novidades a caminho das consolas Nintendo

No inicio da semana, ocorreu uma nova apresentação Indie World que revelou uma nova fornada de jogos indie a caminho da Nintendo Switch 2, a Nintendo Switch ou de ambas ao longo deste ano de 2026. Venham saber mais.

A apresentação contou com várias informações e novidades de parceiros de edição e desenvolvimento independentes, incluindo vários títulos que já estarão disponíveis na Nintendo eShop.

Titulos como Rotwood, um jogo de cooperação, ação e luta em que os jogadores têm de enfrentar monstros corrompidos em combates com grande profundidade; Minishoot' Adventures, um jogo de aventura aberto clássico que leva os jogadores numa jornada incrível e oferece uma experiência frenética e desenhada à mão de tiros com controlos com os dois manípulos; e Blue Prince, em que cada porta, passo e sala que encontrar oferecem uma escolha e um mistério. Estes três jogos estão disponíveis para a Nintendo Switch 2.

Seguem os principais destaques desta Indie World:

Rotwood da Klei Entertainment: Escolha a sua arma, domine um sistema de combate diverso e aperfeiçoe a sua personagem neste jogo de cooperação, ação e luta de deslocação lateral da Klei Entertainment, o estúdio responsável por Don't Starve. Enfrente monstros corrompidos em arenas florestais perigosas e jogue a solo ou com até três outras pessoas localmente ou online. O progresso advém não só dos espólios capturados como também do aperfeiçoamento das suas habilidades para enfrentar lutas contra bosses que requerem prática e destreza. Rotwood já chegou à Nintendo Switch 2 como exclusivo.

Blue Prince da Dogubomb e da Raw Fury: Seja bem-vindo a Mt. Holly, uma mansão peculiar com salas em constante mudança. Esta aventura sem um género definido galardoada com um prémio DICE conta com uma mistura única de mistério, estratégia e quebra-cabeças em cada sala explorada. Abra caminho por salas que albergam segredos e desafios para encontrar a enigmática sala 46. Mas tenha cuidado: a mansão reconfigura-se todos os dias e todas as portas representam uma escolha. Poderá ainda navegar por Mt. Holly com os controlos de rato do Joy-Con 2. Desvende a verdade um dia, um passo e uma sala de cada vez. Todos os passos contam em Blue Prince, já disponível para a Nintendo Switch 2.

Blighted da Drinkbox Studios: Combata num pesadelo ocidental, mortífero e psicadélico para recuperar as memórias do seu povo neste RPG de ação e exploração dos criadores de Guacamelee! e Nobody Saves the World. O maléfico Sorcisto consumiu a sua aldeia e infetou o mundo com uma praga mortal. Enquanto único sobrevivente da sua destruição, terá de enfrentar ambientes surreais e hostis para derrotar bosses poderosos e recuperar as memórias do seu povo antes que a praga o assole. Jogue a solo ou com outra pessoa através do modo multijogadores local ou online enquanto desvenda os mistérios deste mundo amaldiçoado. Blighted chega à Nintendo Switch 2 no outono.

Minishoot' Adventures da SoulGame Studio: Voe até um mundo frenético e criado à mão neste jogo de ação e tiros com um toque moderno na fórmula de aventura clássica em 8-bits. Lute desde a superfície resplandecente até às cavernas mais profundas, melhore o seu barco e supere bosses em masmorras com batalhas intensas e cheias de balas para salvar os seus amigos. Explore cavernas exuberantes, templos antigos e cidades afundadas onde cada ambiente está recheado de tesouros, desafios e segredos. ...Minishoot' Adventures já chegou à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch.

Deadzone: Rogue da Prophecy Games: Entre numa estação espacial abandonada neste roguelike de tiros vertiginoso em que cada missão apresenta um desafio de sobrevivência, seja a solo ou com amigos online. Combata em corredores em mudança gerados procedimentalmente invadidos por criaturas biomecânicas. Encontre e combine armas experimentais para ficar mais forte e evoluir a cada combate. Obtenha equipamentos poderosos, utilize os elementos em batalhas de alta intensidade e explore as profundezas da estação para desvendar segredos. Adicionalmente, utilize os controlos de rato do Joy-Con 2 para uma jogabilidade ainda mais imersiva. Lute, sobreviva, adapte-se e crie o seu próprio caminho pelo vazio. Conseguirá sobreviver tempo suficiente para conquistar a Deadzone? Deadzone: Rogue emerge do vazio até à Nintendo Switch 2 a 17 de março. Disponível para pré-aquisição.

Denshattack! da Fireshine Games: Viaje por um Japão distópico e colorido neste jogo de plataformas de ação e aventura. Faça truques, piruetas e deslizes com um comboio veloz enquanto acumula pontos e enfrenta bosses bizarros. Recupere os carris apenas com a sua habilidade, a sua velocidade e o seu estilo enquanto faz ollies e kickflips em vulcões, prados e oceanos. Já podem jogar a demo gratuita na Nintendo Switch 2! Denshattack! chega à Nintendo Switch 2 a 17 de junho. É possível obter uma skin exclusiva para o comboio ao adquirir o jogo aquando do seu lançamento.

Mixtape da Beethoven and Dinosaur e da Annapurna Interactive: Dos criadores de The Artful Escape, um jogo que ganhou um prémio BAFTA, Mixtape explora uma aventura narrativa sobre três amigos que exploram os melhores momentos das suas adolescências, desde o primeiro beijo à última dança. Inspirado em filmes clássicos sobre a adolescência e com uma jogabilidade eclética e uma banda sonora variada composta por músicas de artistas como DEVO, The Smashing Pumpkins e mais, Mixtape chega à Nintendo Switch 2 a 7 de maio.

My Little Puppy da Dreamotion Inc.: Um dia, no céu dos cãezinhos, um Welsh Corgi chamado Bong-gu capta o odor do seu dono no além. Cheire, ladre, corra e salta enquanto embarca numa aventura narrativa emocionante na pele de Bong-gu para se reunir com o seu falecido dono numa história sobre relações, despedidas e reencontros. My Little Puppy chega à Nintendo Switch em formato digital a 29 de maio. A versão física estará disponível em junho. A versão para a Nintendo Switch conta com personalização da roupa do Bong-gu. Vista-o com disfarces adoráveis e engraçados para elevar ainda mais o seu encanto.

Moonlighter 2: The Endless Vault da Digital Sun e da 11 bit studios: Viva a vida dupla de um aventureiro destemido e um vendedor astuto. Mergulhe em dimensões vibrantes recheadas de tesouros resplandecentes e inimigos chatos. Cada missão torna-se um quebra-cabeças tático em que terá de decifrar como trazer o máximo de itens de volta e o quão longe se atreve a explorar. Após cada jornada, coloque os tesouros à venda. Defina os preços, faça a sua loja crescer, convença os clientes a regressar e deixe a sua marca numa comunidade excêntrica de desamparados. Moonlighter 2: The Endless Vault chega à Nintendo Switch 2 ainda este ano.

Woodo da Tiny Monks Tales e da Daedalic Entertainment: Damos-lhe as boas-vindas a Woodo, um jogo de quebra-cabeças aconchegante que o convida a montar cenários de madeira peça a peça como se fosse um livro de colorir em 3D. Coloque objetos nos lugares certos e veja cada cenário a preencher-se lentamente de cor e vida, revelando animações encantadoras e pequenas surpresas através de dioramas criados à mão. Jogue ao seu próprio ritmo na companhia da voz do narrador enquanto se ambienta a um mundo que se constrói uma peça de cada vez. A versão para a Nintendo Switch 2 também é compatível com os controlos de rato do Joy-Con para uma jogabilidade mais relaxada. Woodo chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch no verão.

Heave Ho 2 da Le Cartel Studio e da Devolver Digital: Baloice-se de forma controlada e ofereça uma mãozinha aos seus amigos ou perca o controlo e faça-os cair até ao vazio mortal abaixo neste jogo diabólico multijogadores no modo local ou online para até quatro jogadores. Agarre nos seus amigos e joguem em cooperação no mesmo ecrã, no modo local ou online com o GameShare. Explore novas surpresas na jogabilidade, seja um nível no espaço sem gravidade ou recheado de caos culinário em mais de oito mundo temáticos. Heave Ho 2 chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch no verão.

The Midnight Walk da MoonHood e da Fast Travel Games: Dos criadores de Lost in Random e Fe chega uma aventura de fantasia negra galardoada construída na sua totalidade com barro na vida real e animada em stop-motion. Torne-se o The Burnt One, forme uma amizade com uma criatura perdida chamada Potboy e use a sua chama para iluminar o caminho num mundo de maravilhas e terrores criado à mão. The Midnight Walk chega à Nintendo Switch 2 a 26 de março.

Para além dos títulos supramencionados, a apresentação incluiu uma sequência em vídeo de ainda mais jogos que se preparam para chegar à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch, incluindo:

Outbound da Square Glade Games e da Silver Lining Interactive: Transforme uma autocaravana vazia na casa dos seus sonhos neste jogo de exploração acolhedor. Jogue a solo ou no modo multijogadores online para até quatro jogadores e crie estações de trabalho, capte energia de fontes naturais, melhore e personalize o seu veículo, cultive plantações e explore um mundo colorido. Outbound chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 23 de abril. Já existe uma demo grátis.

Unrailed 2: Back on Track da Indoor Astronaut: Este jogo de construção de linhas de comboio está de volta, maior e mais rebuscado do que nunca. Trabalhe em conjunto com outras pessoas no modo multijogadores online para recolher recursos, criar linhas e guiar um comboio em movimento constante sem deixar que se despiste. Unrailed 2: Back on Track chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch em maio. Já se pode jogar a demo gratuita para a Nintendo Switch.

TOEM 2 da Something We Made: Parta numa nova aventura fotográfica impulsionada pela sua nova paixão por descobrir e fotografar "eventos" misteriosos conhecidos como TOEMs. Explore novas regiões, ajude outros indivíduos e crie amizades duradouras pelo caminho. TOEM 2 chega à Nintendo Switch no verão.

Ratatan da Ratata Arts Co. Ltd e da Game Source Entertainment: Controle mais de 100 personagens únicas neste roguelike de ação e ritmo que mistura timing musical com combates de deslocação lateral. Jogue a solo ou no modo multijogadores local e online para até quatro pessoas. Ratatan chega à Nintendo Switch 2 a 16 de julho.

inKONBINI: One Store. Many Stories da Nagai Industries e da Beep Japan: Deixe-se levar pelo encanto confortante de um konbini (loja de conveniência) numa cidade nos anos 90 inspirada pelo Japão e descubra a alegria escondida nas rotinas do quotidiano. Reponha os produtos nas prateleiras, explore o bairro colorido e conheça clientes fascinantes com as suas próprias histórias que poderá influenciar. inKONBINI: One Store. Many Stories chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 30 de abril.

Grave Seasons da Perfect Garbage e da Blumhouse Games: Estabeleça a sua nova vida agrícola e estabeleça-se numa aldeia idílica com uma energia desconcertante. A sua vida tranquila é posta em risco quando descobre que alguém na cidade é um assassino em série supernatural. Grave Seasons chega à Nintendo Switch no verão.

O que acham? Qualidade e diversidade, certo?