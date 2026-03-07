e-Fatura! Há novidades importantes já a partir de abril

Há uma novidade no e-Fatura que entra em vigor em abril e que vai permitir deduzir mais despesas no IRS. Saiba o que é.

O sistema do e-Fatura vai sofrer alterações já a partir de abril e há boas notícias para os contribuintes. A Autoridade Tributária vai passar a considerar novas despesas para efeitos de dedução no IRS, permitindo que algumas atividades culturais também possam ajudar a reduzir o imposto a pagar.

A medida resulta de alterações fiscais aprovadas recentemente e pretende incentivar o consumo de bens e serviços culturais em Portugal.

Despesas culturais passam a contar

Com esta mudança, várias despesas relacionadas com cultura passam a poder ser registadas no e-Fatura e consideradas nas deduções do IRS. Entre as despesas que passam a contar encontram-se, por exemplo:

Compra de livros em livrarias

Bilhetes para teatro, concertos ou espetáculos culturais

Entradas em museus e monumentos

Serviços associados a bibliotecas ou arquivos

Tal como acontece com outras despesas associadas à exigência de fatura, será necessário pedir fatura com número de contribuinte (NIF) para que o valor seja automaticamente comunicado à Autoridade Tributária.

Quanto se pode deduzir?

Estas despesas passam a integrar o regime de dedução por exigência de fatura. Na prática, isso significa que os contribuintes podem deduzir:

15% do IVA suportado nestas despesas

Até um limite global de 250 euros por agregado familiar

Este limite é partilhado com outras despesas já existentes nesta categoria, como oficinas automóveis, cabeleireiros ou restauração.

Alterações chegam em abril

Apesar de o sistema do e-Fatura só ser atualizado a partir de abril, as despesas elegíveis contam retroativamente desde 1 de janeiro de 2026.

Na prática, isto significa que todas as despesas culturais feitas ao longo de 2026 poderão ser consideradas, desde que tenham sido emitidas com NIF na fatura.