Revolut com IBAN PT50… e já se conhecem os próximos dígitos

A Revolut foi autorizada pelo Banco de Portugal (BdP) a abrir uma sucursal em território português. Tal significa que cada conta terá um IBAN começado por PT50 e os dígitos seguintes já são conhecidos.

Como tem vindo a ser revelado, a Revolut vai passar todos os seus clientes portugueses para a sucursal bancária que abriu em Portugal e tal mudança fará com que cada cliente tenha uma conta Revolut com IBAN português PT50.

Segundo a própria Revolut...

O Revolut Bank UAB é autorizado pelo Banco da Lituânia e supervisionado pelo Banco Central Europeu (número de registo 304580906). O Revolut Bank UAB estabeleceu uma sucursal em Portugal, o Revolut Bank UAB – Sucursal em Portugal, registado no Banco de Portugal sob o número 3560

Ou seja, os clientes Revolut terão um IBAN do tipo PT50 3560 xxxxxxxxxxxxx BIC/SWIFT REVOPTP2 segundo revela o portal Revolut Portugal.

Revolut quer chegar aos 2 milhões de clientes ainda em 2025

O Revolut abre hoje em Portugal uma sucursal e quer passar a 3.º banco em clientes. Com cerca de 1,6 milhões de clientes em Portugal, a Revolut quer chegar aos dois milhões já em 2025. Só em Portugal a empresa tem 1.300 trabalhadores. A escala global a empresa tem mais de 10 mil trabalhadores.

O grupo Revolut teve lucros de 934 milhões de euros em 2024, mais do dobro face aos 395 milhões de euros de 2023.