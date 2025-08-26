Revolut com IBAN PT50… e já se conhecem os próximos dígitos
A Revolut foi autorizada pelo Banco de Portugal (BdP) a abrir uma sucursal em território português. Tal significa que cada conta terá um IBAN começado por PT50 e os dígitos seguintes já são conhecidos.
Como tem vindo a ser revelado, a Revolut vai passar todos os seus clientes portugueses para a sucursal bancária que abriu em Portugal e tal mudança fará com que cada cliente tenha uma conta Revolut com IBAN português PT50.
Segundo a própria Revolut...
O Revolut Bank UAB é autorizado pelo Banco da Lituânia e supervisionado pelo Banco Central Europeu (número de registo 304580906). O Revolut Bank UAB estabeleceu uma sucursal em Portugal, o Revolut Bank UAB – Sucursal em Portugal, registado no Banco de Portugal sob o número 3560
Ou seja, os clientes Revolut terão um IBAN do tipo PT50 3560 xxxxxxxxxxxxx BIC/SWIFT REVOPTP2 segundo revela o portal Revolut Portugal.
Revolut quer chegar aos 2 milhões de clientes ainda em 2025
O Revolut abre hoje em Portugal uma sucursal e quer passar a 3.º banco em clientes. Com cerca de 1,6 milhões de clientes em Portugal, a Revolut quer chegar aos dois milhões já em 2025. Só em Portugal a empresa tem 1.300 trabalhadores. A escala global a empresa tem mais de 10 mil trabalhadores.
O grupo Revolut teve lucros de 934 milhões de euros em 2024, mais do dobro face aos 395 milhões de euros de 2023.
Venham eles. Queremos concorrência neste país de cartéis.
Virgens ofendidas a comentar em 3,2,1.
SPIN > MBway
Para quem tem conta já criada, é possível passar a ter IBAN de Portugal?
sim, vai existir transição gradual
Também tenho a mesma duvida? será automático ou teremos de abrir nova conta?
Pergunto o mesmo