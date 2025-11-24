Amazon Leo Ultra: nova internet via satélite promete ser 3x mais rápida que a Starlink
A Amazon apresentou oficialmente a sua nova aposta para o mercado de internet via satélite, prometendo revolucionar a conectividade global. O serviço, denominado Amazon Leo, chega com uma antena de alto desempenho, a Ultra, que promete velocidades muito superiores às da sua principal concorrente, a Starlink.
Do Project Kuiper ao Amazon Leo
A gigante do comércio eletrónico revelou finalmente o design do terminal de utilizador para o seu serviço de internet via satélite, até agora conhecido como Project Kuiper. A apresentação coube a Panos Panay, a mente criativa por trás da linha Surface da Microsoft, que recentemente se juntou à Amazon para liderar a divisão de dispositivos.
Este novo equipamento promete velocidades que podem triplicar a oferta atual da Starlink, com a empresa a planear o início dos testes piloto em breve, antecipando um lançamento em larga escala para 2026.
O Amazon Leo representa a materialização do Project Kuiper, um ambicioso projeto em desenvolvimento desde 2019. Para colocar a sua constelação de satélites de órbita baixa em funcionamento, a Amazon tem recorrido aos foguetes da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos. Embora o objetivo final de ter milhares de satélites ainda esteja distante, a constelação atual já é suficiente para dar início à fase comercial do serviço.
A missão da Amazon com este projeto é clara: combater o fosso digital e levar conectividade de alta velocidade a locais remotos ou mal servidos pelas redes terrestres. Inicialmente, o serviço focar-se-á em clientes empresariais, governamentais e outras organizações, utilizando mais de 150 satélites para garantir uma cobertura estável e robusta.
Pumped to introduce the production version of our @AmazonLeo Ultra antenna. Built to deliver secure, reliable connectivity for companies operating in remote areas.
There’s so much invention packed into this final design, from the phased array architecture to the custom silicon,… pic.twitter.com/1oXNClmM2e
— Panos Panay (@panos_panay) November 24, 2025
Amazon Leo Ultra: a promessa de velocidades gigabit
O grande destaque da apresentação foi a antena "Amazon Leo Ultra". Este terminal de matriz de fase full-duplex foi projetado para oferecer velocidades de transferência até 1 Gbps e de carregamento até 400 Mbps. Estes valores superam largamente os cerca de 300 Mbps de download que a Starlink oferece nos seus planos mais avançados, posicionando a Leo Ultra como um dos terminais de cliente mais rápidos da sua categoria.
Existe uma enorme dose de inovação contida neste design final, desde a arquitetura de matriz de fase ao silício personalizado, e isso reflete-se no desempenho. Velocidades de até 1 Gbps de download e 400 Mbps de upload tornam-no no terminal de cliente mais rápido e potente em produção.
Afirmou Panos Panay.
A Amazon sublinhou ainda que a antena foi construída para resistir a condições climatéricas adversas, incluindo temperaturas extremas, chuvas torrenciais e ventos fortes. O equipamento integra um chip proprietário e algoritmos de processamento de sinal avançados, otimizados para reduzir a latência.
Esta característica é crucial para aplicações como videochamadas, jogos online ou monitorização em tempo real, onde um atraso mínimo pode comprometer a experiência.
Foco empresarial, mas sem esquecer o consumidor
Em termos de segurança, o Amazon Leo oferecerá cifragem em toda a rede, bem como ferramentas avançadas para gestão remota e comunicações seguras. Uma das grandes vantagens para o setor empresarial será a capacidade de se conectar diretamente à Amazon Web Services (AWS) e a outras redes privadas ou serviços na nuvem. A empresa anunciou que irá lançar uma fase preliminar com parceiros selecionados para testar o hardware e recolher feedback valioso.
Apesar do forte foco inicial no mercado corporativo, o serviço também estará disponível para o consumidor final. O site oficial do Amazon Leo já menciona a existência de "planos pessoais", desenhados para satisfazer as necessidades de conectividade de uma família inteira.
À semelhança da Starlink, a Amazon planeia disponibilizar antenas portáteis, permitindo que os utilizadores se mantenham conectados em qualquer lugar.
De momento, não foram divulgados detalhes sobre o preço dos planos ou a disponibilidade do Amazon Leo Ultra. É importante recordar que, embora a tecnologia suporte velocidades de 1 Gbps, o desempenho real dependerá de vários fatores, como a localização geográfica do utilizador e a densidade da constelação de satélites na sua área.
