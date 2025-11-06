Amazon abre supermercado operado com a ajuda de robôs autónomos

A Amazon, gigante do comércio eletrónico, deu um passo arrojado na fusão entre as compras físicas e digitais com a inauguração de um supermercado inovador. Este novo espaço combina a experiência tradicional com um armazém totalmente gerido por uma frota de robôs autónomos.

Uma fusão entre o supermercado físico e a conveniência digital

A Amazon inaugurou um novo conceito de loja que redefine a experiência de compra de produtos alimentares. A loja, que opera sob a marca Whole Foods no estado da Pensilvânia, nos EUA, parece, à primeira vista, um supermercado convencional onde os clientes podem circular e escolher os seus produtos.

No entanto, o seu grande diferencial reside num centro de micro-fulfillment adjacente, um mini-armazém robotizado onde funcionários e robôs colaboram para preparar encomendas de forma eficiente.

Este centro automatizado alberga mais de 12.000 produtos que podem ser encomendados através de ecrãs táteis estrategicamente colocados nas prateleiras da loja. O objetivo é fazer parte de uma estratégia de automação mais ampla que, a longo prazo, procura otimizar as operações e a gestão de recursos humanos.

O processo foi desenhado para ser intuitivo e integrado. Imagine que precisa de ingredientes para uma refeição de massa. Pode recolher os pacotes de massa diretamente da prateleira e, de seguida, utilizar um ecrã tátil próximo para adicionar o molho, o queijo ou outros condimentos ao seu cesto virtual. Ao selecionar os artigos no ecrã, é gerado um código de barras.

O cliente só precisa de utilizar o seu telemóvel para digitalizar esse código, que abrirá uma secção personalizada dentro da aplicação da Amazon. A partir daí, é possível continuar a adicionar produtos ou simplesmente finalizar a compra e efetuar o pagamento online. A encomenda é então enviada para o mini-armazém para ser preparada.

ShopBots: estes robôs é que preparam as compras

O elemento mais disruptivo deste novo supermercado é, sem dúvida, a sua sofisticada logística. O centro de micro-fulfillment, com uma área de 930 metros quadrados, utiliza robôs autónomos, designados ShopBots, para classificar, recolher e organizar todos os produtos. Esta tecnologia foi desenvolvida pela Fulfil, uma startup californiana especializada em robótica para armazéns.

Equipados com um sistema de rodas multidirecional, estes robôs deslocam-se por todo o armazém. Assim que uma encomenda é recebida, os ShopBots dirigem-se à zona do produto correspondente. As prateleiras e os frigoríficos do armazém estão equipados com uma passadeira rolante que transporta o artigo e o deposita no compartimento do robô.

Segundo a Amazon, os ShopBots estão preparados para manusear produtos em todas as zonas de temperatura, desde congelados a artigos de mercearia. Após a recolha, entregam os produtos aos funcionários, que finalizam a embalagem em sacos de papel.

O sistema automatizado permite que as encomendas sejam preparadas, em média, em apenas 10 minutos. Quando o pedido está pronto, o cliente recebe uma mensagem de texto a notificá-lo para se dirigir ao balcão de recolha. Esta eficiência permite que os utilizadores continuem as suas compras na loja física enquanto a sua encomenda online é processada em paralelo.

Embora o conceito se foque na experiência híbrida, também é possível fazer a encomenda a partir de casa através da aplicação da Amazon e simplesmente levantá-la na loja. A empresa afirma que o serviço de recolha é gratuito para todos os clientes, independentemente do valor da encomenda.

A entrega ao domicílio continua a ser uma opção, disponível através de uma subscrição mensal ou mediante o pagamento de uma taxa para membros do serviço Amazon Prime.

