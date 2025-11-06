Kingdom of Night, mistério numa Miami alternativa

Encontra-se para muito breve o lançamento de Kingdom of Night, um jogo sobre mistério e sobrenatural que decorre numa versão alternativa da cidade de Miami. Venham conhecer mais um pouco deste jogo dos estúdios Friends of Safety.

Os estúdios Friends of Safety encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento do seu próximo jogo, Kingdom of Night, um RPG de ação isométrico baseado nos enredos de ficção de outras épocas mais antigas.

Trata-se de um titulo, que será lançado a 2 de dezembro para PC (com as versões de Playstation, Xbox e Nintendo Switch a virem mais tarde) e que decorre numa versão alternativa da cidade norte-americana de Miami, no ano de 1987.

Como referi, Kingdom of Night decorre numa versão alternativa do ano de 1987 na pacata cidade de Miami, no Arizona. O jogo acompanha John, um adolescente que acorda num certo dia e descobre que o seu vizinho foi sequestrado por um culto satânico que, inadvertidamente, libertou um antigo mal, com o nome de Baphomet sobre a cidade.

O que começa como uma missão de resgate do seu vizinho, cedo de torna numa luta épica pela sobrevivência, na qual John precisa de derrotar hordas de demónios, habitantes locais possuídos e muitas outras aberrações corrompidas por Baphomet.

Ao longo de uma única e angustiante noite, John precisa infiltrar-se no covil do demónio e reunir forças suficientes para o derrotar, descobrindo qual o destino do seu vizinho e dos restantes seus amigos, e salvando talvez o próprio mundo de uma invasão sobrenatural.

Kingdom of Night será lançado a 2 de dezembro para PC, com versões previstas para Playstation, Xbox e Nintendo Switch mais para adiante.