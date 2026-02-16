IA já está a ser usada em burlas financeiras. Autoridades europeias alertam

A Inteligência Artificial está a transformar o setor financeiro, mas nem sempre pelas melhores razões. As principais autoridades europeias de supervisão deixaram um alerta claro: a IA está a ser usada para tornar as burlas mais sofisticadas, credíveis e difíceis de detetar.

O aviso foi emitido em conjunto pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA).

Criminosos estão a usar ferramentas de IA para criar esquemas cada vez mais convincentes

Segundo as autoridades, os criminosos estão a usar ferramentas de IA para criar esquemas cada vez mais convincentes, incluindo:

Websites falsos praticamente indistinguíveis dos originais

Deepfakes de voz e imagem para simular gestores bancários ou consultores

Mensagens altamente personalizadas que parecem legítimas

Falsas oportunidades de investimento com “retornos garantidos”

Burlas amorosas com recurso a perfis gerados por IA

A tecnologia permite automatizar ataques e aumentar a escala das fraudes, tornando-as mais eficazes e difíceis de travar.

As perdas financeiras são apenas parte do problema. As vítimas podem sofrer: roubo de identidade, rxposição de dados sensíveis, acesso indevido a contas bancárias, impacto psicológico significativo, etc.

Como se proteger destas novas burlas?

As recomendações deixadas pelas autoridades europeias são claras:

Desconfie de promessas de ganhos fáceis ou rápidos.

Nunca partilhe dados bancários ou códigos de autenticação.

Confirme sempre pedidos de pagamento através de canais oficiais.

Não instale aplicações de acesso remoto a pedido de terceiros.

Utilize autenticação multifator sempre que possível.

O alerta das autoridades europeias serve precisamente para reforçar uma ideia essencial: no mundo digital, a atenção continua a ser a melhor defesa.