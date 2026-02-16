IA já está a ser usada em burlas financeiras. Autoridades europeias alertam
A Inteligência Artificial está a transformar o setor financeiro, mas nem sempre pelas melhores razões. As principais autoridades europeias de supervisão deixaram um alerta claro: a IA está a ser usada para tornar as burlas mais sofisticadas, credíveis e difíceis de detetar.
O aviso foi emitido em conjunto pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA).
Criminosos estão a usar ferramentas de IA para criar esquemas cada vez mais convincentes
Segundo as autoridades, os criminosos estão a usar ferramentas de IA para criar esquemas cada vez mais convincentes, incluindo:
- Websites falsos praticamente indistinguíveis dos originais
- Deepfakes de voz e imagem para simular gestores bancários ou consultores
- Mensagens altamente personalizadas que parecem legítimas
- Falsas oportunidades de investimento com “retornos garantidos”
- Burlas amorosas com recurso a perfis gerados por IA
A tecnologia permite automatizar ataques e aumentar a escala das fraudes, tornando-as mais eficazes e difíceis de travar.
As perdas financeiras são apenas parte do problema. As vítimas podem sofrer: roubo de identidade, rxposição de dados sensíveis, acesso indevido a contas bancárias, impacto psicológico significativo, etc.
Como se proteger destas novas burlas?
As recomendações deixadas pelas autoridades europeias são claras:
- Desconfie de promessas de ganhos fáceis ou rápidos.
- Nunca partilhe dados bancários ou códigos de autenticação.
- Confirme sempre pedidos de pagamento através de canais oficiais.
- Não instale aplicações de acesso remoto a pedido de terceiros.
- Utilize autenticação multifator sempre que possível.
O alerta das autoridades europeias serve precisamente para reforçar uma ideia essencial: no mundo digital, a atenção continua a ser a melhor defesa.
Ai não , não. ” Não se pode travar a inovação”. Vão nessa conversa e depois dá nisto…