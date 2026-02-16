X (Twitter) enfrenta nova queda global: falha deixa milhões de utilizadores sem acesso

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, voltou a enfrentar problemas técnicos significativos. Desde aproximadamente as 14:00 do dia 16 de fevereiro, a plataforma detida por Elon Musk apresenta falhas generalizadas, impedindo utilizadores em todo o mundo de acederem aos seus conteúdos.

Outra vez: nova falha de dimensão global

A extensão desta interrupção não se limita a uma região específica. Segundo o Downdetector, foram registados milhares de relatos apenas em Portugal (a rede cá não tem a expressão que tem noutros países), enquanto nos Estados Unidos os números ultrapassaram os 40.000 registos.

Relatos semelhantes chegaram de países tão diversos como Grécia, Brasil, Turquia, Austrália, Suécia e África do Sul, confirmando tratar-se de uma falha global da infraestrutura da plataforma.

O problema afeta tanto a versão web como as aplicações móveis. Os utilizadores que tentam aceder à plataforma deparam-se com ecrãs em branco ou mensagens de erro genéricas como "Algo correu mal" ou "Não é possível recuperar os posts neste momento".

Um início de ano contconturbado

Esta não é a primeira vez que a plataforma experimenta dificuldades técnicas em 2026. No dia 16 de janeiro, o X já havia sofrido uma queda mundial que manteve o serviço indisponível durante várias horas.

Duas semanas depois, a situação repetiu-se, embora dessa vez o problema tenha sido resolvido em aproximadamente uma hora e tenha afetado principalmente os Estados Unidos.

Esta frequência crescente de interrupções levanta questões sobre a estabilidade da infraestrutura técnica da rede social, especialmente considerando que estas falhas ocorrem num período relativamente curto.

O paradoxo da comunicação

Surge um paradoxo interessante nestas situações: tradicionalmente, quando um grande serviço online enfrenta problemas, as empresas recorrem ao Twitter para comunicar com os utilizadores e fornecer atualizações sobre o estado da situação.

Empresas como Facebook, Spotify e outras já utilizaram esta estratégia no passado. Mas quando é o próprio X que está em baixo, através de que canal pode a empresa comunicar eficazmente com os seus utilizadores?

Impacto e expectativas

Para milhões de utilizadores em todo o mundo, o X representa não apenas uma rede social, mas uma fonte primária de informação (o que não é o caso de Portugal) em tempo real sobre acontecimentos importantes, notícias de última hora e comunicação direta com figuras públicas e organizações.

Interrupções como esta sublinha a dependência que muitos desenvolveram relativamente à plataforma.

Até ao momento, não foram fornecidas informações oficiais sobre a causa da falha ou sobre quando o serviço será completamente restabelecido. Os utilizadores aguardam por atualizações enquanto a equipa técnica trabalha na resolução do problema.

Esta sequência de incidentes técnicos coloca pressão adicional sobre a gestão da plataforma, num momento em que enfrenta já diversos desafios relacionados com moderação de conteúdos, concorrência de outras redes sociais e questões de sustentabilidade financeira.