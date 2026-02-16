Apple anuncia evento especial para 4 de março em Nova Iorque

A Apple confirmou a realização de um evento especial para o próximo dia 4 de março, em Nova Iorque. A empresa está a classificar esta apresentação como uma “Apple Experience” e não como um evento tradicional, o que pode indicar um formato diferente do habitual.

O convite foi enviado à imprensa e surge numa altura em que existem vários produtos novos em preparação, incluindo computadores Mac, tablets iPad e até um novo modelo de iPhone.

O que poderá ser apresentado

Segundo as informações que circulam, a Apple terá uma lista considerável de equipamentos prontos a chegar ao mercado.

Entre os produtos apontados estão novos portáteis, tablets e um iPhone de gama mais acessível.

Os rumores indicam os seguintes lançamentos:

MacBook de baixo custo com processador A18 Pro

MacBook Air com chip M5

MacBook Pro com chips M5 Pro e M5 Max

Novos ecrãs para a linha Mac

iPhone 17e

iPad base com processador A18

iPad Air com chip M4

Evento pode marcar nova fase de lançamentos

A Apple tem vindo a preparar vários produtos em simultâneo, pelo que este evento poderá servir como ponto de partida para uma nova vaga de lançamentos ao longo da primavera.

A designação “Apple Experience” também levanta a possibilidade de demonstrações mais práticas ou de um formato diferente do tradicional keynote.

Ainda não se sabe exatamente quais os equipamentos que serão anunciados, mas tudo indica que março será um mês movimentado para o ecossistema Apple.