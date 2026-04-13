Novo rumor reforça possibilidade de haver um iPhone 18 Pro vermelho, mas há algo estranho

Não é a primeira vez que se fala na volta de um iPhone vermelho à oferta Apple. A Bloomberg noticiou em fevereiro que a empresa de Cupertino estava a considerar uma nova opção de cor vermelho profundo para o iPhone 18 Pro, que alguns descrevem como carmesim.

Um leaker com um histórico razoável vem agora reforçar essa informação, embora o faça de uma forma algo invulgar que pode, ou não, significar alguma coisa…

Relatório sobre o iPhone 18 Pro vermelho profundo

Gurman afirmou no relatório original que não era claro se a nova cor iria substituir o Cosmic Orange ou se seria uma opção adicional.

Tendo em conta o sucesso do laranja, não ficaria surpreendido se a empresa mantivesse essa opção e apenas adicionasse o vermelho como escolha extra. No entanto, o vermelho e o laranja podem ser demasiado próximos na roda de cores para coexistirem.

Veremos como isto se desenvolve, mas há quem afirme que o vermelho é a nova cor principal em testes para os próximos iPhone Pro.

Anteriormente, tinha sido avançado que a Apple estaria a considerar uma cor púrpura, mas Gurman diz que tanto essa como a alegada opção castanha são, muito provavelmente, apenas variações do tom de vermelho.

Leaker reforça relatório de forma invulgar

O leaker Digital Chat Station sugeriu que existe uma elevada probabilidade desta cor surgir, mas a sua “prova” é indireta. O iPhone 18 Pro tem uma elevada probabilidade de ser carmesim, até porque há também no universo Android empresas a testar essa mesma cor.

A implicação aqui é que os concorrentes terão visto planos divulgados do iPhone 18 Pro vermelho, interpretando isso como um sinal de que a cor poderá ser popular, e estão a ajustar os seus próprios planos em conformidade.