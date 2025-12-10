Apple domina o top dos smartphones mais vendidos! Descubra com que modelo

A Apple dominou a lista global de smartphones mais vendidos durante o terceiro trimestre, mas não foram os novos modelos do iPhone 17 que lideraram o ranking. A marca manteve um modelo mais antigo a liderar este ranking, algo que surpreendeu muitos. Descubra este e os modelos Android que dominam o top.

O iPhone 16 mantém Apple no topo

O iPhone 16 da Apple foi o smartphone mais vendido a nível global no terceiro trimestre de 2025. Isto de acordo com o Global Handset Model Sales Tracker da Counterpoint Research. A Apple conquistou os quatro primeiros lugares da lista dos 10 mais vendidos. Os smartphones 5G ocuparam os cinco primeiros lugares pela primeira vez num terceiro trimestre, à medida que a tecnologia se torna padrão em todo o mundo.

O iPhone 16 liderou o mercado com 4% de quota de volume, mantendo a primeira posição pelo terceiro trimestre consecutivo. Aconteceu graças a um aumento das vendas na Índia, impulsionado pelas promoções de fim de ano, e à recuperação sustentada no Japão, o iPhone 16 conseguiu conter a queda sazonal da série iPhone 16 devido ao lançamento da série iPhone 17.

Os modelos iPhone 16 Pro, no entanto, apresentaram uma queda mais acentuada. Isto porque os principais mercados contribuintes, como os EUA, o Reino Unido e a China, viram mais consumidores optar pela série iPhone 17 em detrimento do seu antecessor.

Também tempos smartphones Android no top

O iPhone 17 Pro Max garantiu a décima posição na lista do trimestre e foi o modelo mais vendido em setembro de 2025. Isto apesar da disponibilidade limitada no final do trimestre. As vendas também foram impulsionadas pelos compradores de iPhone que procuravam um novo smartphone durante a pandemia de COVID-19.

A Samsung garantiu cinco posições na lista, todas da linha Galaxy A, que registou uma presença mais forte do que no ano passado. Os smartphones da linha Galaxy A registaram quotas de vendas semelhantes, embora tenham como alvo diferentes segmentos de consumidores. O Galaxy A16 5G foi o smartphone Android mais vendido do trimestre, subindo uma posição em comparação com o seu antecessor no ano passado.

O Galaxy A16 4G e o Galaxy A06, os únicos smartphones LTE da lista, continuam a ser modelos essenciais em mercados em desenvolvimento, como a América Latina e o Médio Oriente e África (MEA), contribuindo com mais de metade do volume de vendas de cada modelo.