É possível fazer jailbreak a um caça F-35 como num iPhone. Aliados dos EUA em pânico

Como é possível que um avião de guerra de última geração, o caça F-35, no valor de cerca de 100 milhões de euros, possa sofrer um jailbreak, como se fosse um iPhone?

Do controlo tradicional ao controlo por software

Desde a Guerra Fria, os Estados Unidos não exportaram apenas armamento, mas também formas de controlo sobre como, quando e para quê é utilizado. Durante décadas, essa supervisão foi exercida através de licenças, manutenção e fornecimento de peças.

Hoje, na era do software e da guerra em rede, essa lógica mudou de escala: o controlo já não está apenas no hangar ou no contrato, mas incorporado no próprio sistema. Com o F-35, pela primeira vez, essa velha pergunta deixou de ser teórica.

Tal como afirmou o ministro da Defesa dos Países Baixos, o “cérebro computacional” do F-35, incluindo os seus componentes na cloud, pode ser pirateado para aceitar atualizações de software de terceiros, como se se fizesse jailbreak a um iPhone.

Se, apesar de tudo, ainda quiserem atualizar, vou dizer algo que nunca deveria dizer, mas vou fazê-lo na mesma: é possível fazer jailbreak a um F-35 como se faz jailbreak a um iPhone.

Afirmou textualmente Gijs Tuinman durante um episódio do podcast “Boekestijn en de Wijk”, da BNR Nieuwsradio.

O “jailbreak” como sinal de dependência estratégica

A afirmação do ministro da Defesa dos Países Baixos de que o F-35 pode ser “libertado” como um telemóvel não revela tanto um segredo técnico, mas sim um incómodo estratégico que há anos se mantém latente entre os aliados.

O avião não é apenas uma plataforma aérea, mas um sistema profundamente integrado numa arquitetura digital, logística e doutrinária concebida nos Estados Unidos, onde o software, os dados de missão, a manutenção e o fornecimento de peças formam um todo inseparável.

Nesse contexto, falar de “jailbreak” não descreve uma solução real, mas a expressão de um limite: o reconhecimento de que a soberania operacional sobre o F-35 está condicionada desde o seu desenho e que qualquer tentativa de quebrar essa dependência é, em si mesma, um sinal de crise política, mais do que uma opção técnica viável.

Para os aliados de Washington, o medo não reside no facto de o caça não poder ser libertado, mas antes no facto de poder sê-lo. Se se aceitar que o software pode ser quebrado, assume-se que o controlo norte-americano sobre o sistema não é apenas contratual, mas estrutural, e que a sua manutenção depende da confiança política entre aliados.

ALIS, ODIN e o dilema operacional dos aliados

O F-35 vive ligado a redes como o ALIS e a sua sucessora ODIN, que não só atualizam o avião, como carregam os pacotes de dados de missão que tornam possível a sua sobrevivência em combate: rotas calculadas, bolhas de defesa inimiga, fusão de sensores e táticas partilhadas.

“Libertar” o avião significaria cortar essa artéria central, mas também perder aquilo que o transforma numa ferramenta decisiva.

Para Washington, a mera possibilidade de um aliado operar o sistema fora desse ecossistema levanta riscos de segurança tecnológica e de utilização não alinhada com os seus interesses.

Por sua vez, para os aliados, o dilema é ainda mais incómodo: ou aceitam uma dependência permanente, ou arriscam ficar com um caça tecnicamente avançado, mas operacionalmente amputado, sem dados, sem suporte e sem futuro.

Israel é a anomalia que confirma a regra. É o único operador que negociou integrar software próprio, operar em grande medida fora do ALIS/ODIN e manter os seus F-35 com autonomia industrial. Essa exceção não é replicável para os restantes, porque resulta de uma relação estratégica singular, construída ao longo de décadas e baseada num nível de confiança e alinhamento que não existe com outros parceiros.

O mito do “botão” e a verdadeira forma de controlo

Para países europeus como os Países Baixos, qualquer “libertação” real implicaria não apenas enormes capacidades técnicas, mas também assumir um confronto direto com o fabricante e com o Governo norte-americano, com consequências imediatas no fornecimento de peças, manutenção e apoio logístico.

O resultado seria paradoxal: um F-35 libertado que acabaria rapidamente imobilizado, não por um bloqueio digital, mas pela asfixia da sua cadeia de sustentação.

É aqui que, de forma indireta, a polémica acaba por dar razão a alguns países que no que toca ao seu ceticismo histórico sobre o famoso “botão” de desativação. Não é necessário qualquer interruptor secreto ou kill switch oculto para neutralizar um F-35 nas mãos de um aliado com quem se rompam relações.

O controlo não está num comando remoto, mas na dependência quotidiana de software validado, dados de missão, manutenção certificada e peças críticas.

As declarações dos Países Baixos reforçam essa ideia que o problema não era um botão mágico, mas algo mais profundo e menos visível. Isto porque admitem implicitamente que, embora o avião possa continuar a voar, o seu valor militar real se degrada rapidamente se for desligado do ecossistema que o alimenta.

Em última instância, falar de “jailbreak” é falar diretamente de desconfiança. Que se saiba, nenhum país pondera seriamente libertar um F-35 enquanto a relação com Washington funcionar, porque o sistema foi concebido para operar em rede, e não em isolamento.

Mas o facto de este debate ressurgir agora não parece irrelevante e reflete um contexto geopolítico mais áspero, com aliados que começam a questionar o que acontece se o guarda-chuva político se fechar.

Portugal tem dado alguns passos para substituir seus antigos caças F-16AM/BM por aeronaves de quinta geração. O Lockheed Martin F-35 surgiu como o principal candidato no programa de modernização da Força Aérea. Mas será que é o passo acertado?