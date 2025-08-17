Roblox está a ser processada por ser “o lugar perfeito para pedófilos”

A procuradora-geral do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, está a processar a popular plataforma de jogos online Roblox, alegando que a sua falha em implementar protocolos de segurança robustos para crianças a tornou "no lugar perfeito para pedófilos".

Lançada em 2006, a Roblox tem um vasto catálogo de jogos e "experiências", muitos dos quais incluem mensagens em tempo real.

Numa ação judicial, movida no 21.º Distrito Judicial da Louisiana, esta semana, a procuradora-geral Liz Murrill acusa a empresa sediada na Califórnia de ter intencionalmente ou de forma imprudente uma plataforma sem processo de verificação de idade, permitindo que as dezenas de milhões de utilizadores criem facilmente contas com datas de nascimento falsas.

A Roblox está repleta de conteúdo prejudicial e predadores infantis, porque prioriza o crescimento do número de utilizadores, a receita e os lucros em detrimento da segurança das crianças. Todos os pais devem estar cientes do perigo claro que a Roblox representa para os seus filhos, para poderem evitar que o impensável aconteça nas suas próprias casas.

Disse Murrill, num comunicado, citado pela imprensa.

Ação fala em "experiências" sexualmente explícitas na Roblox

De acordo com a ação, que cita o relatório anual da empresa para 2024-25, onde consta que 20% dos 82 milhões de utilizadores ativos da plataforma tinham menos de 9 anos, os adultos podem passar-se por crianças e as crianças podem contornar os controlos destinados a utilizadores menores de 13 anos.

Além disso, a ação de 42 páginas aponta para uma série de "experiências" sexualmente explícitas que estiveram na plataforma, e alega que um homem preso por suspeita de posse de material de abuso sexual infantil, em Louisiana, no mês passado, estava a usar a Roblox no momento em que foi detido.

Alegando práticas comerciais desleais, negligência e enriquecimento sem causa, a ação não especifica os danos. Contudo, procura uma ordem permanente que proíba a Roblox de promover os seus recursos de segurança como adequados - que a ação alega que a empresa faz regularmente.

