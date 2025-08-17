PplWare Mobile

Carro ruidoso? Em Portugal há coimas por ruído excessivo

  1. OraBolas says:
    17 de Agosto de 2025 às 13:36

    e as motos não???

    Responder
  2. Tiago says:
    17 de Agosto de 2025 às 13:48

    São motas e carros!

    Já deviam de estar instalados radares sonoros, e esta gente com péssimo gosto a serem multadas… é que moro no centro do Porto, e ao fim de semana, é só pessoal a incomodar os residentes com as suas motas e carros.

    Uma das primeiras medidas é colocar portagens para entrar na cidade.
    Quer as pessoas gostem ou não, vai acontecer.

    Responder
  3. V@ says:
    17 de Agosto de 2025 às 14:04

    Não me façam chorar. Motas e carros ruidosos são o que não falta dia e noite em qualquer localidade deste território.

    Responder

