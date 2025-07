Tesla Model 3 é o carro mais seguro de 2025, segundo a Euro NCAP

A segurança é um dos elementos mais importantes de um automóvel e, por forma a dar a conhecer ao consumidor as melhores e piores alternativas neste campo, a Euro NCAP conduz testes. Os resultados, recentemente divulgados, mostram que o Tesla Model 3 é o carro mais seguro de 2025.

A Euro NCAP submeteu 20 modelos aos seus rigorosos testes de impacto e, até agora, 14 obtiveram a classificação máxima de cinco estrelas, após a adoção de critérios mais exigentes desde 2023.

Além dos testes de colisão frontal e lateral, são avaliados os sistemas de deteção e desvio de peões, ciclistas e motociclistas em cruzamentos, proteção ativa noturna, sistemas de assistência ao condutor (ADAS), monitorização da atenção do condutor e o recente sistema de assistência de velocidade, obrigatório desde julho de 2024.

O líder da tabela é o Tesla Model 3, seguido pelo Lynk & Co 02 e o Polestar 3, que se destacam em matéria de proteção ativa e passiva.

[Vídeo original]

O Model 3 da Tesla conseguiu uma pontuação notável de 87% em tecnologia de assistência, apenas igualada pelo Voyah Courage, uma marca da Dongfeng.

Além disso, o elétrico destaca-se pela proteção de peões e pelo sistema de deteção de crianças no habitáculo.

A Euro NCAP alerta, contudo, para o risco de se confundir o seu sistema Autopilot com condução totalmente autónoma.

Forte presença chinesa no ranking da Euro NCAP

Além do Polestar 3, entram na lista da Euro NCAP o Geely EX 5, do Grupo Geely, com 339 pontos e 83% em segurança ativa, e o Zeekr X, também do Grupo Geely, que se destaca pela proteção integral, e tecnologia de travagem e portas seguras.

A completar o leque de automóveis com notável segurança ativa e passiva está o Volkswagen ID 7, Mercedes Classe E, Audi Q6 e‑tron, Zeekr 001 e Mazda CX‑80.

Entretanto, numa tendência que se vai vendo noutros contextos, os carros fabricados por marcas chineses estão a conquistar o seu espaço, também, na Euro NCAP. Dos 10 primeiros classificados, cinco são chineses e apenas três são europeus.

