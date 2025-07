Gemini da Google chegou finalmente ao Wear OS e aos smartwatches

A Google tem procurado trazer o Gemini para todos os seus serviços e todas as suas app. Além disso, quer integrar esta IA em todos os sistemas e hardware que tem ou onde está presente. A mais recente novidade da Google revela uma excelente notícia! O Gemini chegou finalmente ao Wear OS e aos smartwatches.

O Gemini chega finalmente ao Wear OS. A Google anunciou que o seu chatbot com IA está a chegar aos smartwatches da própria Google, Samsung, Oppo, OnePlus e Xiaomi. Com esta chegada surge também uma melhor compreensão da linguagem natural e respostas mais flexíveis e úteis diretamente para o pulso do utilizador.

O mais recente assistente da Google está disponível tanto através de uma aplicação móvel como de uma interface web para desktop desde o início do ano passado. Também tem estado notavelmente ausente de outras plataformas. A empresa anunciou em maio que trabalhava para levar o Gemini a mais tipos de dispositivos e, segundo o anúncio de hoje, está a cumprir parte dessa promessa. O Gemini chega aos relógios Wear OS a partir de hoje, incluindo os dispositivos Pixel Watch e Galaxy Watch.

Segundo a Google, o Gemini no Wear OS funcionará da mesma forma que nas interfaces Gemini existentes. Pode obter respostas a perguntas complexas, realizar ações dentro de aplicações e muito mais. Pode até obter resumos de informações dentro das aplicações, como e-mails e mensagens de texto. Esta é uma função de IA característica que realmente faz sentido no contexto de um smartwatch.

Em abril, foi revelado que a Google estava a desenvolver um novo gesto de levantar para falar no Wear OS, que lhe permitiria falar com o seu assistente de pulso simplesmente levando o relógio à boca e falando. Esta funcionalidade não faz parte deste anúncio. Para aceder ao Gemini no relógio deve ser pressionado um botão ou dizendo " Ok Google".

É importante a chegada do Gemini aos wearables. A forma como se comunicava com o antigo Google Assistant é muito mais específica e menos natural do que a forma como se fala com o Gemini. Além disso, este último está disponível em alguns dispositivos, mas não noutros, pode ser frustrante ter o relógio a responder aos comandos "Ok Google" de forma diferente em diferentes contextos.

A Google informa que esta atualização começa hoje nos relógios Wear OS com Wear OS 4 ou mais recente. No entanto, pode demorar algum tempo até o Gemini chegar a todos os smartwatches e ao pulso dos utilizadores. A implementação deverá avançar "nas próximas semanas".