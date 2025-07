Lucid Air com recorde nos elétricos! 1205 km percorridos com uma única carga

Uma das maiores preocupações com os carros elétricos é a sua autonomia. Este elemento traz muita ansiedade e problemas para os condutores, que nunca sabem bem quantos quilómetros vã conseguir percorrer. A desmistificar este cenário temos agora um feito. O Lucid Air bateu um recorde nos elétricos. Foram 1205 km percorridos com uma única carga

1205 km percorridos com uma única carga

O Lucid Air Grand Touring estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness. Esta posição vem para a mais longa distância percorrida por um automóvel elétrico com uma única carga. O carro elétrico completou uma viagem de 1.205 quilómetros através dos Alpes, desde St. Moritz, na Suíça, até Munique, na Alemanha, sem qualquer paragem para carregamento.

Esta proeza foi realizada no passado fim de semana e supera o recorde anterior de 1.045 quilómetros por uma margem significativa de 160 quilómetros. Isso demonstra as capacidades da tecnologia de veículos elétricos e em especial deste modelo da Lucid. A viagem incluiu uma variedade de condições de estrada, desde passagens alpinas sinuosas a autoestradas e estradas secundárias, pondo à prova a eficiência e a autonomia do veículo em cenários reais.

Ao volante do Lucid Air Grand Touring estava Umit Sabanci, um empresário londrino com um historial notável no estabelecimento de recordes mundiais. Esta é a sua segunda colaboração de sucesso com a Lucid, depois de em 2024 ter estabelecido o recorde para o maior número de países visitados com uma única carga, também ao volante de um Lucid Air.

Lucid Air com recorde nos elétricos

O modelo utilizado, o Air Grand Touring, debita uma potência de 831 cavalos, permitindo-lhe atingir uma velocidade máxima de 270 km/h. O veículo possui uma arquitetura elétrica de 900 volts, o que lhe confere capacidades de carregamento ultrarrápido, podendo, teoricamente, adicionar até 400 quilómetros de autonomia em apenas 16 minutos.

Este novo recorde solidifica a posição da Lucid como líder em tecnologia de veículos elétricos. Além disso, serve também para mitigar as preocupações dos consumidores relativamente à "ansiedade de autonomia", um dos principais obstáculos à adoção em massa de carros elétricos.

O anterior recordista era o Mercedes EQS 450, com 1.045 quilómetros. O Mercedes elétrico estabeleceu este recorde no Japão em junho. Já o Lucid Air percorreu uns impressionantes 160 quilómetros a mais. No entanto, é de referir que o percurso entre a Suíça e a Alemanha tinha algumas particularidades. St. Moritz está a 1.800 metros acima do nível do mar, enquanto Munique está a 500 metros acima. Entretanto, o Lucid Air superou diversas subidas e descidas.