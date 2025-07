OpenAI reforça a sua segurança por receio de espionagem: quer evitar outra DeepSeek

A OpenAI está a implementar um vasto conjunto de medidas para reforçar a sua segurança, numa resposta direta às crescentes preocupações com a espionagem industrial, especialmente da China. O objetivo é claro: proteger os seus segredos tecnológicos e prevenir incidentes como o que envolveu a DeepSeek no início do ano.

OpenAI fortifica a sua segurança interna

A tecnológica liderada por Sam Altman, segundo o Financial Times, deu início a uma profunda reestruturação dos seus protocolos de segurança. Esta iniciativa surge no meio de um receio crescente de que agentes estrangeiros, particularmente ligados à China, possam tentar infiltrar-se na empresa para subtrair propriedade intelectual.

O investimento abrange desde a contratação de mais especialistas em segurança à implementação de diretrizes mais restritas para todos os colaboradores. No plano da cibersegurança, a empresa está a adotar uma abordagem de múltiplas camadas para proteger os seus sistemas.

Já no que toca às instalações físicas, os seus centros de dados foram alvo de um aumento significativo nos controlos de acesso, enquanto os escritórios em São Francisco contam agora com leitores de impressão digital para restringir a entrada em áreas sensíveis apenas a pessoal autorizado.

As medidas mais drásticas aplicam-se à proteção dos seus algoritmos e tecnologias mais confidenciais. Estes ativos estão a ser mantidos em ambientes isolados, conhecidos como sistemas air-gapped, que não possuem qualquer ligação à rede interna ou à internet, a menos que seja concedida uma aprovação explícita para uma tarefa específica.

Esta política de segurança estende-se também à gestão de equipas. A OpenAI começou a segmentar o acesso dos seus funcionários aos projetos, garantindo que apenas os elementos diretamente envolvidos possam aceder à sua informação detalhada.

De acordo com a mesma fonte, a empresa terá mesmo instruído os seus colaboradores a absterem-se de discutir pormenores sensíveis do seu trabalho com colegas de outros departamentos, a não ser que tenham a certeza de que estes partilham do mesmo nível de acesso.

DeepSeek é a catalisadora da mudança

A principal razão para esta súbita urgência em matéria de segurança parece ter um nome: DeepSeek. No início de 2025, esta IA de origem chinesa surpreendeu a indústria ao demonstrar ser capaz de criar modelos de linguagem a um custo muito inferior ao da OpenAI e com hardware consideravelmente menos potente.

Contudo, a Casa Branca veio a público afirmar que existiam provas substanciais de que a DeepSeek tinha, na verdade, acedido sem autorização a tecnologia da empresa californiana.

Há evidências substanciais de que o que a DeepSeek fez foi extrair o conhecimento dos modelos da OpenAI.

Afirmou David Sacks, porta-voz da administração Trump para a IA.

Esta prática, conhecida como "destilação de conhecimento", consiste em utilizar um modelo de IA para treinar outro, transferindo as suas capacidades. Este método viola diretamente os termos de serviço das APIs da OpenAI.

Após uma investigação interna, a OpenAI e a Microsoft identificaram e suspenderam as contas de programadores associadas à DeepSeek. Na sequência deste episódio, a empresa de Sam Altman propôs formalmente ao governo dos EUA a proibição da DeepSeek e de outras IAs desenvolvidas na China com suspeitas de apoio estatal.

Leia também: