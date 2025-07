Como restaurar a barra de endereços antiga do Safari no iOS 26

Os humanos são animais de hábitos e, quando usamos determinada ação por muito tempo, é normal que haja uma certa recusa à mudança. Com a chegada do iOS 26, a Apple decidiu mudar as coisas do lugar no Safari, mas podemos voltar a ter a barra de endereços antiga. Vamos mostrar como se faz.

A Apple está ainda a testar o iOS 26 antes do seu lançamento oficial previsto para este outono. Se quiser experimentar esta funcionalidade desde já, instale a versão beta do iOS 26 no seu iPhone.

No iOS 26, o Safari apresenta uma barra de endereços mais compacta, que oculta os botões de favoritos, separadores abertos e partilha num menu com três pontos. Em contrapartida, o layout com separadores inferiores, introduzido no Safari do iOS 15, apresenta esses botões na parte inferior do ecrã, ao lado da navegação, evitando toques desnecessários.

Esta alteração não agrada a todos. Se utiliza frequentemente os seus favoritos ou prefere ver os separadores sem gestos de pinça, pode recuperar o layout com separadores na parte inferior seguindo estas instruções:

Voltar ao design da barra de endereços anterior ao iOS 26:

Vá a Definições > Apps no seu iPhone ou iPad; Selecione Safari na lista de aplicações; Na secção Separadores, toque em Inferior. Regresse ao Safari e verá que a barra de endereços volta a apresentar os botões de favoritos, partilha e separadores abertos.

Três opções de layout para a barra de endereços:

O iOS 26 mantém ainda a opção “Superior” tradicional, com a barra de endereços no topo e os restantes botões na parte inferior.

Neste modo, pode deslizar horizontalmente na barra de endereços para alternar entre separadores.

Em resumo, o iOS 26 alarga as opções existentes — “Superior” e “Inferior” — com uma nova opção “Compacta”, podendo alternar livremente entre os três estilos conforme preferir.