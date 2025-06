Dica: como instalar a versão beta do iOS 26 e testar o sistema antecipadamente

O iOS 26 já está disponível, mas apenas na versão beta. Isso significa que ainda não está concluído e certamente não é estável. Mas se estiver realmente interessado em experimentá-lo antecipadamente, pode fazê-lo. Descubra como.

A Apple tornou o acesso antecipado às novas versões do seu sistema operativo mais fácil do que nunca. Portanto, descubra como instalar o iOS 26 beta diretamente no seu iPhone, para que possa experimentar as novidades antes de toda a gente.

1️⃣ Aceder à atualização do iOS 26 beta diretamente no iPhone

O primeiro passo é verificar se a opção já está disponível no seu dispositivo. Para tal, siga estes passos:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Clique em "Geral".

3. De seguida, clique em "Atualização de software".

Aguarde que o sistema verifique se existem novas atualizações. Se não vir uma opção chamada "Atualizações beta", salte para o início do passo 2️⃣. Caso veja, salte para o passo 3.2.

2️⃣ Não vê a opção? Adira ao Apple Developer Program

Se a opção "Atualizações beta" não aparece no seu menu é porque o seu Apple ID não está associado ao Apple Developer Program. Antigamente, este era um serviço pago, mas agora a adesão para aceder às versões beta, incluindo do iOS 26, é totalmente gratuita. Portanto, para registar a sua conta:

1. Abra o "Safari" e aceda ao site oficial: https://developer.apple.com.

2. Clique no ícone de menu (no canto superior esquerdo).

3. Selecione a opção "Account".

4. Inicie sessão com o seu Apple ID.

‼️ É crucial que utilize a mesma conta Apple que está configurada no seu iPhone (a mesma do iCloud). Pode usar o Face ID ou a sua palavra-passe para autenticar.

5. Após a autenticação, será apresentado o "Apple Developer Agreement". Arraste para o fundo da página, selecione "Yes" ou "No", de acordo com a sua preferência de receção de comunicações, e clique em "Agree".

6. Aqui, selecione "Remind me later" ou "I'm not interested", de acordo com a sua preferência de criação de um perfil.

E pronto! A sua conta está agora inscrita no programa, o que desbloqueia o acesso às versões beta.

📝 Depois de aderir ao programa no site, pode ter de reiniciar o seu iPhone para que este reconheça a mudança de estado da sua conta.

3️⃣ Verificação final e instalação do iOS 26 beta

Agora, está na hora de instalar o software. Para isso:

1. Volte a "Definições" > "Geral" > "Atualização de software".

2. A opção "Atualizações beta" deverá estar visível. Clique nela.

3. Selecione a versão "iOS 26 Developer Beta".

4. Volte ao ecrã anterior. A nova atualização beta do iOS estará lá à sua espera. Clique em "Atualizar agora" para iniciar o processo.

Aviso crítico: faça sempre uma cópia de segurança!

Antes de instalar qualquer versão de software que não seja final, como é o caso do iOS 26 beta, é absolutamente fundamental fazer uma cópia de segurança completa do seu iPhone. O software beta, por natureza, pode conter erros, ser instável e, em casos raros, levar à perda de dados.

Faça uma cópia de segurança para o iCloud ou para o seu computador (através do Finder no Mac ou do iTunes no Windows). Desta forma, se algo correr mal ou se simplesmente não gostar da nova versão, poderá restaurar o seu dispositivo para o estado anterior sem perder as suas fotografias, mensagens e outros dados importantes.

