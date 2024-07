iOS 18 facilita a gravação de qualquer chamada telefónica e a sua transcrição para texto

O iOS 18 vem democratizar a utilização de pequenas funcionalidades que fazem falta no iPhone e que existem há anos em apps de terceiros e noutros sistemas. A ideia da Apple é trazer estas ferramentas, mas acrescentar algo. Assim, no iOS 18 o utilizador irá facilmente poder gravar qualquer chamada telefónica e ter a sua transcrição para texto.

De facto, desde o seu lançamento, em 2007, o iPhone tem evoluído muito pouco no capítulo da app Telefone. Há vários exemplos dessa passividade, como, por exemplo, o não permitir gravar as chamadas, não permitir bloquear chamadas sem número de identificação, e só muito recentemente permite que se bloqueiem os números de telefone que são SPAM ou que o utilizador simplesmente não quer atender.

Contudo, com o iOS 18, parece que a Apple finalmente percebeu que não faz sentido não haver certas opções e traz finalmente uma nova funcionalidade muito útil relacionada com o telefone: a gravação de chamadas a partir da aplicação Telefone, que pode ser transformada numa transcrição sob comando. Existe até um componente Apple Intelligence nos iPhones compatíveis.

Gravar chamadas utilizando apenas a aplicação Telefone

A App Store tem um número infinito de opções diferentes para gravar chamadas telefónicas num iPhone, mas todas elas acabam por acrescentar fricção e complicação ao processo.

No iOS 18, a Apple elimina a necessidade de uma aplicação de terceiros e a integrar a gravação de chamadas diretamente na aplicação Telefone do sistema.

Quando estiver numa chamada no iOS 18, verá uma nova opção para iniciar uma gravação. Ao premir esse botão, a pessoa com quem está a falar será imediatamente notificada de que está a ser gravada.

O ecrã da chamada mostrará uma contagem decrescente da duração da gravação e, quando estiver concluída, poderá guardar uma transcrição para consulta posterior.

Transcrições de chamadas e resumos com o Apple Intelligence

As transcrições de chamadas são guardadas na app Notas da Apple, pelo que pode guardá-las indefinidamente ou apagá-las mais tarde.

A Apple Intelligence também tem um papel a desempenhar: em dispositivos compatíveis, como o iPhone 15 Pro e Pro Max, a app Notas também fornece um resumo da transcrição com recurso a IA.

A boa notícia para os proprietários de iPhones mais antigos é que a funcionalidade básica de transcrição de chamadas não requer Apple Intelligence, pelo que não será necessário um 15 Pro para a desbloquear - apenas o resumo da transcrição utiliza IA.

As transcrições de chamadas estarão disponíveis em idiomas e territórios selecionados aquando do lançamento do iOS 18, incluindo:

Inglês (EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura),

Espanhol (EUA, México, Espanha)

Francês (França)

Alemão (Alemanha)

Japonês (Japão)

Chinês mandarim (China continental, Taiwan)

Cantonês (China continental, Hong Kong)

Português (Brasil)

Aqui a dúvida é sem a Apple irá manter o desprezo ao português de Portugal!

Ainda não disponível na versão beta do iOS 18

Espera-se que a gravação de chamadas chegue na estreia do iOS 18 no outono. Não deveremos ter de esperar até uma versão posterior .1 ou .2.

No entanto, até ao momento, com o iOS 18 developer beta 3, a funcionalidade ainda não foi adicionada ao iOS 18 beta.