Volkswagen pondera encerrar a fábrica de veículos elétricos da Audi em Bruxelas

Numa altura em que procura reduzir os custos face à queda das vendas de veículos elétricos, a Volkswagen anunciou que o encerramento da fábrica da Audi em Bruxelas é uma opção. Numa declaração recente, a Audi afirmou que está a considerar terminar a produção do Q8 e-tron mais cedo, este que é o único modelo construído nas instalações da Audi, em Bruxelas.

A direção da fábrica já terá contactado o Conselho da empresa, partilhando planos para reestruturar o local.

O anúncio da intenção não significa que tenha sido tomada uma decisão. Teremos em conta todas as perspetivas.

Disse Volker Germann, diretor-executivo da Audi Bruxelas.

Segundo o Electrek, a medida surge numa altura em que as vendas da Audi caíram mais de 11% no segundo trimestre de 2024. A empresa afirmou que o declínio faz parte de uma desaceleração global mais ampla no segmento de luxo elétrico.

O Q8 e-tron e o Q8 Sportback e-tron da Audi, ambos produzidos em Bruxelas, foram fortemente afetados, conforme partilhado. A Volkswagen vendeu 17.900 modelos Audi Q8 e-tron (incluindo Sportback) no primeiro semestre de 2024, abaixo dos 19.500 entregues no primeiro semestre de 2023.

Também as entregas de elétricos do Grupo Volkswagen, no geral, caíram para 317.200 no primeiro semestre do ano, de 321.600 no ano passado (-8%). Os mais vendidos foram os seguintes: