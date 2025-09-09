PplWare Mobile

Chegou o tão esperado iPhone 17! Conheça todas as funcionalidades…

· Apple 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. JMarston says:
    9 de Setembro de 2025 às 19:01

    Só tem 256GB? Que miséria!

    Responder
  2. Paulo Parreira says:
    9 de Setembro de 2025 às 19:19

    Se eu quisesse comprava 5 aifones todos os dias mas prefiro o meu redmi 14 muito melhor e custa 200 euros….fazem todos o mesmo. Airpods 3 e apple watch novo chip tudo igual….so cai quem quer

    Responder
    • Nome says:
      9 de Setembro de 2025 às 20:02

      Não sejas hater só porque sim.

      “Se eu quisesse comprava 5 aifones todos os dias”, vou só dizer que é grande tanga [ponto]

      “o meu redmi 14 muito melhor e custa 200 euros”, não não é melhor e sabes muito bem que não.

      “fazem todos o mesmo”, também não, não fazem todos o mesmo.

      Finalizo a dizer que este é o típico discurso de quem toda vida desejou ter e não pode, e não tem mal nenhum não poder, é a vida, mas não sejas ignorante por opção.

      Responder
    • Pedro says:
      9 de Setembro de 2025 às 20:06

      Ninguém te pediu ou exigiu a tua capacidade financeira. És uma pessoa livre de escolher o que queres. Estranho!

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube