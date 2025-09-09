Chegou o tão esperado iPhone 17! Conheça todas as funcionalidades…
A Apple apresentou o novo iPhone 17, a versão mais recente do seu smartphone. Conheçam todas as principais especificações deste poderoso smartphone.
iPhone 17: ecrã de 6,3", refresh rate de 120Hz, SoC A19 e muito mais...
O novo smartphone chega com um ecrã maior de 6,3 polegadas e pela primeira vez (e finalmente) tem taxa de atualização ProMotion de 120Hz, garantindo maior fluidez na navegação.
Em termos visuais, mantém a identidade do iPhone 16, embora com novas variações de cor ligeiramente atualizadas.
Resumo de todas as especificações do novo iPhone 17
Sistema de Câmaras Avançado
- Câmara frontal Center Stage
- Nova câmara frontal quadrada com sensor de 18 MP, oferecendo maior campo de visão e resolução superior. Inclui estabilização de vídeo 4K HDR e captura simultânea com as câmaras frontal e traseira.
- Câmara traseira Dual Fusion de 48 MP
- Combinando uma lente principal de 48 MP com uma lente ultra grande angular também de 48 MP, proporcionando fotografias detalhadas e versatilidade em diferentes cenários.
- Desempenho e Autonomia
- Chip A19
- Novo processador que oferece maior desempenho e eficiência energética.
- Bateria de longa duração
- Garantindo uso durante todo o dia com carregamento mais rápido.
- Design e Display
- Ecrã Retina XDR de 6,3 polegadas
- Agora maior e mais brilhante, com tecnologia ProMotion para uma experiência visual mais fluida.
- Ceramic Shield 2
- Vidro frontal mais resistente, com 3x mais resistência a riscos e menor brilho.
- Cores disponíveis
- Preto, lavanda, azul névoa, sálvia e branco.
- Armazenamento e Preço
- Armazenamento
- A partir de 256 GB, dobrando a capacidade inicial em relação à geração anterior.
- Preço: A partir de $799 (preços podem variar conforme o mercado).
- Disponibilidade
- Pré-encomendas: Início em 12 de setembro.
- Disponibilidade: A partir de 19 de setembro.
Só tem 256GB? Que miséria!
Começa nos 256 GB…tem outras opções.
Se eu quisesse comprava 5 aifones todos os dias mas prefiro o meu redmi 14 muito melhor e custa 200 euros….fazem todos o mesmo. Airpods 3 e apple watch novo chip tudo igual….so cai quem quer
Não sejas hater só porque sim.
“Se eu quisesse comprava 5 aifones todos os dias”, vou só dizer que é grande tanga [ponto]
“o meu redmi 14 muito melhor e custa 200 euros”, não não é melhor e sabes muito bem que não.
“fazem todos o mesmo”, também não, não fazem todos o mesmo.
Finalizo a dizer que este é o típico discurso de quem toda vida desejou ter e não pode, e não tem mal nenhum não poder, é a vida, mas não sejas ignorante por opção.
Ninguém te pediu ou exigiu a tua capacidade financeira. És uma pessoa livre de escolher o que queres. Estranho!