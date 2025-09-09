Chegou o tão esperado iPhone 17! Conheça todas as funcionalidades…

A Apple apresentou o novo iPhone 17, a versão mais recente do seu smartphone. Conheçam todas as principais especificações deste poderoso smartphone.

iPhone 17: ecrã de 6,3", refresh rate de 120Hz, SoC A19 e muito mais...

O novo smartphone chega com um ecrã maior de 6,3 polegadas e pela primeira vez (e finalmente) tem taxa de atualização ProMotion de 120Hz, garantindo maior fluidez na navegação.

Em termos visuais, mantém a identidade do iPhone 16, embora com novas variações de cor ligeiramente atualizadas.

Entre as principais novidades desta geração estão as câmaras. A traseira conta com um sistema “dual fusion” de 48 megapixels, que combina as funções de câmara principal e teleobjetiva num único módulo, segundo a Apple. Já a câmara frontal Center Stage foi atualizada para 12 megapixels, com um sensor duas vezes maior que o do modelo anterior. O novo iPhone vem equipado com o processador A19, que, segundo a Apple, oferece um desempenho 20% superior ao do iPhone 16. Em relação à bateria, a marca promete autonomia de até 24 horas, destacando ainda que o carregamento rápido permite atingir 50% da carga em apenas 20 minutos.

Resumo de todas as especificações do novo iPhone 17

Sistema de Câmaras Avançado