Um regresso ao passado? Intel vai passar a fabricar chips para a Apple

A Apple e a Intel estão prestes a lançar uma nova parceria para as futuras gerações de chips Apple Silicon. A fabricante de chips americana vai produzir os modelos menos potentes das próximas linhas de processadores da Apple para dispositivos como o MacBook Air e o iPad Pro. Estará assim reestabelecida esta parceria.

Intel estabelecer nova parceria com a Apple

Uma fonte interna bastante conhecida afirma que os primeiros chips Apple Silicon desenvolvidos pela Intel estarão disponíveis já no segundo trimestre de 2027. A confirmar-se, a empresa liderada por Lip-Bu Tan poderá fornecer as variantes de entrada, começando pelas linhas M6 ou M7.

É indicado que a Intel irá fabricar os chips da Apple utilizando o seu processo mais avançado: o Intel 18A. Esta tecnologia de 2 nanómetros já foi demonstrada com o Panther Lake. A confirmar-se a informação, a gigante de Cupertino retomará a colaboração ativa com a Intel, uma parceria que durou desde meados dos anos 2000 até ao lançamento dos chips Apple Silicon em 2020.

A Intel não estará envolvida no design e desenvolvimento das futuras gerações de chips da Apple, limitando-se ao seu fabrico através dos seus serviços de fundição. Esta fabricante de chips irá trabalhar ativamente na produção de hardware baseado em ARM, apesar de ter dedicado a maior parte do seu percurso à arquitetura x86.

Fabricar chips nos EUA pode ser benéfico

O relatório refere ainda que o acordo com a Intel não afetará a relação da Apple com a TSMC. Continuará a trabalhar nas versões mais avançadas das próximas gerações do Apple Silicon e não será ameaçada por este acordo. Prevê-se ainda que o volume de encomendas dos chips menos potentes da Apple Silicon para as futuras gerações do MacBook Air e do iPad Pro irá diminuir em comparação com os níveis atuais.

Ainda assim, produzir chips para a Apple pode ser a tábua de salvação da Intel após anos de luta para escapar à crise. Além disso, despertar o interesse de Tim Cook e da sua equipa com o atual processo de 2 nanómetros 18A pode ser crucial para gerar interesse na sua evolução, conhecida como 14A.

Para a Apple, depender da Intel para as próximas versões dos seus chips pode até trazer benefícios políticos. Uma vez que os chips que utilizam o processo 18A são atualmente produzidos exclusivamente na fábrica Fab 52 da Intel, no Arizona, a empresa de Cupertino poderá utilizar isto como uma demonstração do seu plano para fabricar os seus produtos nos Estados Unidos e agradar a Donald Trump.