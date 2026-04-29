Apple já deixa pagar subscrições a prestações, mas cuidado com a fidelização

A Apple acaba de revelar uma nova funcionalidade interessante para os iPhones, vista pela primeira vez nas versões beta do iOS 26.5, e que vai mudar a forma como subscreve aplicações e serviços. A empresa de Cupertino permitirá que os programadores ativem subscrições mensais na App Store com fidelização, exigindo que os utilizadores paguem uma taxa até 12 meses.

Apple já deixa pagar subscrições a prestações

Especificamente, a Apple confirmou aos programadores que esta opção de subscrição mensal com período de fidelização estará disponível em breve na App Store do iPhone. O objetivo é claro: oferecer aos utilizadores uma forma de dividir os planos anuais (que são geralmente mais baratos do que pagar um mês por um ano) em 12 prestações mensais .

O período de fidelização da App Store exigirá, portanto, que os utilizadores paguem o plano completo, mas com a vantagem de poderem fracionar o custo mês a mês e, assim, evitar o pagamento da subscrição na totalidade. Ao subscrever esta opção no iPhone, mesmo que se cancele, continuará a pagar até atingir o número de meses acordado e a subscrição permanecerá ativa.

No entanto, a Apple alerta que "se cancelar antecipadamente, os seus pagamentos mensais continuarão e a sua subscrição permanecerá ativa até que o período de fidelização esteja concluído". Mas se "o seu pagamento falhar, perderá imediatamente o acesso à subscrição".

É preciso cuidado com a fidelização na App Store

Em todo o caso, o plano de pagamento fraccionado mensal com contrato a termo certo para a App Store no seu iPhone tem uma vantagem importante. A Apple afirma que pode “cancelar a sua subscrição a qualquer momento e impedir a renovação automática após ter concluído os pagamentos acordados para cumprir o seu compromisso”. Esta opção pode ser útil para o tipo de pessoa que se esquece de cancelar um plano antes do fim do período.

A Apple também irá exibir informações relevantes sobre a subscrição na App Store do iPhone , como o preço mensal, o período de renovação e o número de prestações restantes. Além disso, a empresa enviará e-mails e notificações para relembrar os utilizadores sobre as próximas renovações.

Esta nova funcionalidade da App Store começará a ser implementada no iOS 26.5, que será lançado no próximo mês, embora também esteja disponível no iOS 26.4 e versões posteriores. A funcionalidade estará disponível na maioria dos mercados onde a Apple opera.