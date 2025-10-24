PplWare Mobile

Do 18 para o 20: Apple deverá saltar o modelo 19 para comemorar o 20.º aniversário do iPhone

Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    24 de Outubro de 2025 às 14:14

    Está mal, os “Xineses” já devem ter armazéns cheios de Iphones 19 para venda. 🙂 🙂

  2. TugAzeiteiro says:
    24 de Outubro de 2025 às 15:01

    Para quê saltar numeração? Basta lançarem o iPhone 18 para o ano e passado 6 meses lançarem o iPhone 19.. seria basicamente igual aos lançamentos dos últimos anos, mas assim podiam dizer que era o melhor iPhone de sempre, mais uma vez e daí a 6 meses lançavam o iPhone 20 para comemorar o 20ºaniversário, que seria o melhor iPhone de sempre! PS: sim… tenho iPhone e sim… a Apple está estagnada e sem ideias!

