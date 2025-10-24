Do 18 para o 20: Apple deverá saltar o modelo 19 para comemorar o 20.º aniversário do iPhone

Informações recentes indicam que a Apple deverá lançar o iPhone 20, em vez do iPhone 19, em 2027, como parte da comemoração do 20.º aniversário da sua icónica linha de smartphones.

Atualmente no iPhone 17, o padrão diz-nos que os modelos seguintes serão o 18, em 2026, e o 19, em 2027.

Contudo, informações recentes indicam que a Apple deverá dar um pequeno salto, como parte da comemoração do 20.º aniversário do seu icónico smartphone, apresentando, em 2027, o iPhone 20.

iPhone 20, em vez do iPhone 19

Segundo o investigador-chefe da Omdia, Heo Moo-yeol, numa conferência, em Seul, na Coreia do Sul, alegações indicam que o smartphone a ser lançado em 2027 chamar-se-á iPhone 20, conforme citado pelo ETNews, via MacRumors e Tech Times.

Além disso, as fontes indicam que a Apple lançará o iPhone 18e no primeiro semestre de 2027, tornando o modelo de um smartphone mais económico um lançamento regular.

Depois, no segundo semestre do ano, a empresa lançará a série iPhone 20, como parte da comemoração do 20.º aniversário do iPhone.

Aparentemente, o segundo semestre de 2027 entregará, também, o iPhone Air de última geração e um iPhone dobrável de 2.ª geração - o que, desde logo, pressupõe a chegada da primeira geração no próximo ano...

Apple é consistente, mas por vezes surpreende

Perante esta possibilidade, importa recordar que a Apple lançou o iPhone 8 em conjunto com o iPhone X, o seu smartphone para o 10.º aniversário.

Na altura, não só saltou o iPhone 9, como optou pelo sistema de numeração romano, espoletando suposições de que o modelo daria início a um novo sistema de nomenclatura pela Apple.

Esta mudança foi, contudo, "sol de pouca dura". Apesar de ter lançado o iPhone XS, o iPhone XS Max e o iPhone XR, em 2018, a empresa voltou ao sistema numérico comum, com o iPhone 11, em 2019, mantendo-o até hoje.

De recordar, também, que a empresa mudou, recentemente, a forma como numera os seus sistemas operativos, adotando um sistema baseado no ano, do iOS 18 para o atual iOS 26.

