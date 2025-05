Apple vai anunciar o iOS 26 na WWDC 25…. como assim, não era o iOS 19?

De tempos a tempos, a Apple reformula a nomenclatura dos seus sistemas operativos, alinhando-a com novas estratégias de branding. No macOS, começou por batizar as versões com nomes de grandes felinos, passando depois para locais icónicos da Califórnia. No caso do iPhone, iniciou-se com o iPhone OS, evoluindo para iOS, com a numeração sequencial a acompanhar os lançamentos anuais. Agora, segundo rumores há uma nova "guinada". Em vez o iOS 19, poderá aparecer o iOS 26.... de 2026!

iOS 19 desaparece e dá lugar ao iOS 26

A Apple poderá alterar significativamente a forma como numera os seus sistemas operativos, adotando um sistema baseado no ano, renomeando o iOS 19 para iOS 26 – tal como o macOS e os restantes. Até agora, a numeração tem seguido uma progressão anual simples, mas isso poderá mudar já neste outono.

Segundo fontes da Bloomberg, a Apple deverá anunciar na WWDC (a 9 de junho) que passará a usar o ano como identificador nas versões dos seus sistemas operativos.

Assim, em vez de iOS 19, teremos iOS 26, a pensar no ano de 2026 que se aproxima.

Esta mudança de nome deverá aplicar-se a todos os sistemas principais da Apple:

iOS 26

iPadOS 26

macOS 26

watchOS 26

tvOS 26

visionOS 26.

Nomes para um futuro descomplicado e organizado

O objetivo será trazer consistência à marca, já que atualmente os números de versão variam bastante entre plataformas, por terem sido lançadas em momentos diferentes. Atualmente, por exemplo, temos: iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, macOS 15 e visionOS 2.

Ao adotar a referência ao ano, a Apple segue o exemplo de outras marcas, como a Samsung (linha Galaxy S) ou os jogos FIFA, facilitando a associação ao calendário.

A Apple já tentou anteriormente simplificar a numeração: o OS X foi do 10.0 “Cheetah” até ao 10.15 “Catalina” entre 2001 e 2019, antes de passar para o macOS 11 “Big Sur” em 2020.

Ainda não se sabe se a Apple manterá os nomes complementares no macOS ou se eliminará também essa tradição.

Apesar da mudança parecer abrupta, continua mais clara do que a estratégia da Microsoft, cuja numeração do Windows é notoriamente irregular.