Rumor: Apple prepara design “arrojado” do iPhone Pro para o 20.º aniversário do iPhone

A Apple estará a planear celebrar o 20.º aniversário do iPhone com um redesenho “arrojado” do modelo Pro, que deverá integrar a gama iPhone 19 Pro em 2027.

Segundo Mark Gurman, na sua newsletter Power On da Bloomberg, a empresa de Cupertino está a preparar uma grande mudança para assinalar as duas décadas do seu smartphone.

Esta mudança incluirá, alegadamente, um modelo dobrável e um novo modelo Pro com maior utilização de vidro. Não foram fornecidos outros detalhes.

A interpretação que se faz do relatório é a de que surgirá um modelo iPhone Pro completamente novo, a juntar-se à linha existente.

Este modelo deverá complementar os 19 Pro e 19 Pro Max, que deverão manter o design atual.

Haverá um novo design para assinalar os 20 anos do iPhone?

Diz-se que Jony Ive, antigo chefe de design da Apple, ambicionava criar um iPhone inteiramente feito a partir de uma única peça de vidro.

Gurman não esclarece, contudo, se este novo design poderá concretizar essa visão de Ive.

É também provável que a Apple apresente um modelo ultrafino com visual renovado, substituindo o atual iPhone Plus na gama de 2025.

Ou seja, o alegado “iPhone Thin” deverá trazer frescura à linha base, enquanto o novo e “arrojado” iPhone Pro terá o mesmo efeito sobre a linha Pro em 2027.

A importância do design: a evolução estética do smartphone da Apple

A última grande mudança de design no iPhone aconteceu com o iPhone X em 2017. Este modelo eliminou o botão Home com Touch ID e introduziu um ecrã total com a famosa notch para os sensores do Face ID, que evoluiu depois para a Dynamic Island.

O design do modelo X foi reutilizado nos iPhone XS e iPhone 11. Em 2020, o iPhone 12 trouxe cantos retos, molduras mais finas e outros ajustes, que se mantiveram nos modelos seguintes: iPhone 13, 14, 15 e 16.

Estamos, assim, há vários anos com um visual muito semelhante. Nos primeiros tempos, cada smartphone apresentava um aspeto distinto. Contudo, desde o iPhone 4 em 2010, a Apple passou a manter o design por mais tempo.

O iPhone 4 e o 4s eram praticamente iguais, tal como o 5 e 5s, e o mesmo aconteceu com os modelos 6, 6s, 7 e 8.

Uma das primeiras perguntas que surge ao ver um novo iPhone com aparência quase idêntica ao anterior é: “Como é que os outros vão perceber que mudei de iPhone?”

Não se trata de vaidade — somos seres visuais e os smartphones são, hoje, uma extensão de nós. É natural querer mostrar que se tem algo novo e reluzente no bolso. É, simplesmente, da natureza humana.