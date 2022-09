iPhone 14 Pro Max 128 GB: saiba qual o país com o preço mais barato

A Apple lançou na passada quarta-feira a nova linha do iPhone 14. Um pouco por todo o mundo, ecoou a subida de preço que acompanhou a apresentação das novidades. Os equipamentos trazem de facto uma evolução nalguns pontos face aos equipamentos lançados no ano anterior e algumas inovações no segmento. Os preços nos EUA, que servem de referência à apresentação do produto, contudo, não refletem o aumento que em muitos países se fez sentir.

Como tal, existem países com preços bem mais agradáveis que outros. Para percebermos as diferenças, tomemos como produto de análise o iPhone 14 Pro Max 128 GB. Onde será mais barato comprar este topo de gama?

Chamem a isso de valorização do dólar ou depreciação da moeda do euro, o facto é que há uma nova realidade económica, onde a subida das taxas de juro e a inflação, assim como a especulação, estão a influenciar muitos produtos. Quem é castigado é o consumidor.

Nota-se uma clara diferença entre um produto com um preço em dólares, comprado nos EUA, e o mesmo preço em euros, comprado nos países aderentes à moeda única. A tal paridade entre o dólar e o euro tem muito que se lhe diga e o bolso dos consumidores está a sentir fortemente esse novo cenário financeiro.

O iPhone 14 Pro Max pode custar mais de 3.000 dólares

Em alguns países com inflação galopante e taxas de câmbio livres, como a Turquia, um iPhone 14 Pro Max de 1 TB agora custa mais de 3.000 dólares. Na verdade, o preço inicial do iPhone 14 Pro Max básico de 128 GB é de 2.414 dólares, mais de duas vezes a marca inicial de 1.099 dólares apresentada nos EUA, conforme a lista de comparação da Nukeni.

A título de curiosidade, atentem abaixo as imagens dos últimos modelos lançados e tomem como comparação o preço do iPhone Pro.

Se analisarmos os preços que a Apple apresenta no seu país de origem, verificamos que, de facto, os preços não tiveram um aumento significativo. Aliás, não houve qualquer aumento do iPhone 13 Pro para o iPhone 14 Pro. Assim como o iPhone 14 convencional custa tanto como custava há um ano o iPhone 13 convencional, isto é, 799 dólares.

O iPhone 13 Pro Max de 128 GB custava à data de lançamento 1099 dólares. Exatamente o preço que está hoje o iPhone 14 Pro Max. O facto é que os impostos, a inflação e outros fatores dentro de cada país, resultante das finanças de cada mercado, ditam preços muito diferentes.

Assim, para termos uma ideia mais clara desta variação global de preços, vamos deixar uma lista de valores do iPhone 14 Pro Max de 128 GB em diferentes países convertidos em dólares americanos:

Estados Unidos : 1.099,00 dólares [€1,099.32]

: 1.099,00 dólares [€1,099.32] Japão : 1.146,35 dólares [€1,143.88]

: 1.146,35 dólares [€1,143.88] Hong Kong : 1.197,35 dólares [€1,197.78]

: 1.197,35 dólares [€1,197.78] Tailândia : 1.232,82 dólares [€1,231.16]

: 1.232,82 dólares [€1,231.16] Canada : 1.239,62 dólares [ €1,242.42 ]

: 1.239,62 dólares [ ] Taiwan : 1.261,45 dólares [ €1,258.49 ]

: 1.261,45 dólares [ ] Coreia do Sul : 1.272,25 dólares [ €1,263.50 ]

: 1.272,25 dólares [ ] Emirados Árabes Unidos : 1.279,30 dólares [ €1,279.71 ]

: 1.279,30 dólares [ ] Singapura : 1.281,19 dólares [ €1,280.66 ]

: 1.281,19 dólares [ ] Austrália : 1.285,41 dólares [ €1,281.45 ]

: 1.285,41 dólares [ ] Malásia : 1.288,24 dólares [ €1,290.05 ]

: 1.288,24 dólares [ ] China : 1.291,82 dólares [ €1,293.79 ]

: 1.291,82 dólares [ ] Suíça : 1.330,29 dólares [ €1,338.92 ]

: 1.330,29 dólares [ ] Nova Zelândia : 1.335,95 dólares [ €1,331.15 ]

: 1.335,95 dólares [ ] Finlândia : 1.354,76 dólares [ €1,349.00 ]

: 1.354,76 dólares [ ] Canadá : 1.357,68 dólares [ €1,360.75 ]

: 1.357,68 dólares [ ] Filipinas : 1.368,88 dólares [ €1,365.76 ]

: 1.368,88 dólares [ ] Reino Unido : 1.383,28 dólares [ €1,379.12 ]

: 1.383,28 dólares [ ] Luxemburgo : 1.431,31 dólares [ €1,430.10 ]

: 1.431,31 dólares [ ] Áustria : 1.450,23 dólares [ €1,449.00 ]

: 1.450,23 dólares [ ] Alemanha : 1.450,23 dólares [ €1,449.00 ]

: 1.450,23 dólares [ ] México : 1.451,40 dólares [ €1,452.76 ]

: 1.451,40 dólares [ ] Espanha : 1.470,24 dólares [ €1,469.00 ]

: 1.470,24 dólares [ ] França : 1.480,25 dólares [ €1,479.00 ]

: 1.480,25 dólares [ ] Holanda : 1.480,25 dólares [ €1,479.00 ]

: 1.480,25 dólares [ ] Bélgica : 1.480,25 dólares [ €1,479.00 ]

: 1.480,25 dólares [ ] Itália : 1.490,26 dólares [ €1,489.00 ]

: 1.490,26 dólares [ ] Irlanda : 1.490,26 dólares [ €1,489.00 ]

: 1.490,26 dólares [ ] Portugal : 1.500,27 dólares [ €1,499.00 ]

: 1.500,27 dólares [ ] Republica Checa : 1.506,49 dólares [ €1,508.90 ]

: 1.506,49 dólares [ ] Polónia : 1.530,77 dólares [ €1,529.07 ]

: 1.530,77 dólares [ ] Suécia : 1.542,48 dólares [ €1,540.04 ]

: 1.542,48 dólares [ ] Dinamarca : 1.547,73 dólares [ €1,546.31 ]

: 1.547,73 dólares [ ] Noruega : 1.547,92 dólares [ €1,542.29 ]

: 1.547,92 dólares [ ] Hungria : 1.593,87 dólares [ €1,587.57 ]

: 1.593,87 dólares [ ] Índia : 1.756,44 dólares [ €1,755.19 ]

: 1.756,44 dólares [ ] Brasil : 2.000,42 dólares [ €2,015.71 ]

: 2.000,42 dólares [ ] Turquia: 2.413,87 dólares [ €2,413.17 ]

Como de costume, o Brasil e a Turquia são os países com o preço mais caro do iPhone 14 devido a uma combinação de fatores nesses mercados. Na Índia, no entanto, cujo PIB per capita no ano passado foi de 2.277 dólares, ou inferior aos dos mercados com o preço mais caro do iPhone 14 Pro Max, o principal aparelho da Apple ainda custa 63% a mais do que nos EUA.

Assim, e perante esta comparação, percebemos que a Apple, efetivamente, não aumentou os preços dos seus equipamentos. Por detrás dos aumentos de cada país estão outros fenómenos económicos e financeiros que levaram a que, na conjuntura atual do mercado global, o preço de um iPhone disparasse face ao ano anterior.

No que toca à Europa, estes países do velho continente ocupam 16 dos 20 piores lugares do mundo para obter um iPhone 14 Pro Max, com os fãs húngaros da Apple particularmente em desvantagem. Na Hungria o iPhone 14 Pro Max de 128 GB custa 1.593,87 dólares e em Portugal, por exemplo, custa 1.500,27 dólares (1 499,00 euros) à data deste artigo.