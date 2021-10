Brasil tem os preços mais caros para os novos MacBook Pro e AirPods

A Apple apresentou ontem uma série de novos produtos para a linha dos MacBooks Pro, AirPods e HomePod. Além disso, renovou a oferta no seu serviço de música e anunciou mais algumas novidades no seu software. Apesar do brilho que estes produtos trazem ao mercado, o seu preço é sempre premium e difere de país para país. Um dos locais onde os produtos Apple são mais caros é no Brasil.

Como de costume, a publicação nipónica Nukeni fez um périplo pelo mundo a recolheu a cotação em vários países dos novos MacBooks M1 Pro e M1 Max, assim como dos AirPods 3. E em que posição estará Portugal está nesta lista?

Já é normal haver uma comparação de preços do mesmo produto em mercados diferentes. Há efetivamente diferenças enormes que castigam os consumidores, principalmente os de baixo poder de compra.

O site de marketing reuniu os preços de todos os MacBook Pro e AirPods 3 disponíveis nos sites da Apple em todo o mundo. Segundo a publicação, "como a taxa do imposto varia em vários países e até em estados dentro do mesmo país, os preços tendem a ser castigados por esse aumento face ao preço inicial colocado pela Apple nesses mercados".

Assim vemos que, se nos EUA o modelo básico do MacBook de 14 polegadas custa 1 721,64 euros, o mesmo produto no Brasil custa 4 215,92 euros, em conversão direta.

Se fizermos aqui um pequeno exercício, o preço do novo modelo básico do MacBook de 14 polegadas no Brasil permite em Portugal comprar este topo de gama:

MacBook Pro de 16 polegadas - Cinzento sideral

Processador M1 Max da Apple com CPU 10‑core, GPU 32‑core e Neural Engine 16‑core

32 GB de memória unificada

1 TB de armazenamento SSD

Ecrã Liquid Retina XDR de 16 polegadas

Três portas Thunderbolt 4, porta HDMI, ranhura para cartões SDXC, porta MagSafe 3

Adaptador de corrente USB‑C de 140 W

Magic Keyboard retroiluminado com Touch ID - Português

Kit de acessórios

Portanto, com o preço da entrada de gama do novo MacBook Pro de 14 polegadas, conseguimos aqui em Portugal comprar um topo de gama. A diferença efetivamente é colossal e Portugal não é de todo onde se encontra o melhor preço.

A publicação deixou um resumo por país que nos mostra as disparidades que podemos encontrar por esse mundo fora.

Preços mais baixos do MacBook Pro de 14 polegadas para o modelo básico:

Estados Unidos: 1 721,64 euros

Hong Kong: 1 771,58 euros

Japão: 1 798,50 euros

Malásia: 1 815,77 euros

Canadá: 1 825,48 euros

Preços mais altos do MacBook Pro de 14 polegadas para o modelo básico:

Brasil: 4 215,92 euros

Hungria: 2 432,29 euros

Noruega: 2 402,01 euros

Suécia: 2 384,55 euros

Polónia: 2 353,14 euros

Em Portugal, o preço do modelo MacBook pro de 14 polegadas mais básico custa 2 349,00 euros. Basicamente temos o 8.º preço mais alto do mundo!

Se formos comparar preços da máquina de 16 polegadas, os valores seguem a tendência.

Preços mais baixos do MacBook Pro de 16 polegadas para o modelo básico:

Estados Unidos: 2 152,26 euros Hong Kong: 2 192,36 euros Malásia: 2 228,50euros Japão: 2 248,50euros Canadá: 2 300,29 euros

Preços mais altos do MacBook Pro de 16 polegadas para o modelo básico:

Brasil: 5 152,82 euros

Noruega: 3 015,55 euros

Hungria: 2 985,09 euros

Suécia: 2 980,81 euros

Dinamarca: 2 929,34 euros

Em Portugal, o preço do modelo MacBook pro de 16 polegadas mais básico custa 2 849,00 euros. Este preço coloca-nos no 10.º país onde esta máquina é mais cara.

No evento de ontem, além dos MacBooks, com os novos e poderosos SoCs, a Apple apresentou os novos auscultadores AirPods.

Estes dispositivos, de forma idêntica, recebem impostos deferentes por país o que resulta numa disparidade de preços de um país na América latina, para um país da Europa, por exemplo.

Preços mais baixos dos AirPods 3:

Estados Unidos: 154,16 euros

Hong Kong: 165,98 euros

Malásia: 171,07 euros

Singapura: 171,65 euros

Canadá: 1 74,58 euros

Preços mais altos dos AirPods 3:

Brasil: 374,60 euros

Índia: 211,51 euros

Suécia: 208,19 euros

Dinamarca: 208,15 euros

Hungria: 207,27 euros

Em Portugal, os novos AirPods 3 custam 199 euros. Portanto, seguindo o rasto do dinheiro, o nosso país tem o 16.º preço mais alto para este gadget.

Se eventualmente quiser ver o ranking de mais preços dos MacBooks Pro em mais países poderá consultar este link. Se a ideia for ver o mesmo trabalho, mas agora para os AirPods 3, siga por aqui.