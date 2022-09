Austrália está a testar faixas brilhantes para iluminar estradas escuras

As estradas sem luminosidade representam um perigo constante durante a noite. Por essa razão, o estado de Victoria, na Austrália, está a concretizar uma ideia para resolver o problema: pintar as linhas das vias de trânsito com tinta brilhante.

Um conceito que não é novo, mas que pretende inovar. Entenda!

Em locais com iluminação desadequada, há estradas que podem ser particularmente perigosas. Tendo isto em mente, uma empresa australiana chamada VicRoads está a testar uma solução que passa por pintar as linhas das vias de trânsito com tinta brilhante.

Se este teste for bem sucedido, a ideia poderá vir a ser aplicada em mais estradas da Austrália.

Em conjunto com a empresa de construção Tarmac Linemarking e com a OmniGrip, a VicRoads está a testar uma nova marcação da estrada com linhas fotoluminescentes (“glow in the dark”, em português, “brilha no escuro”), por forma a garantir que o espaço onde as pessoas circulam não está escuro e perigoso.

Este conceito das marcações fotoluminescentes tem uma série de vantagens, que foram enumeradas pela Reliable Paving:

Mais visibilidade e segurança para os condutores;

Disponibilização de marcações de faixas visíveis em locais sem iluminação pública adequada;

Em caso de corte de energia, as marcações das faixas continuam a ser visíveis;

A energia destinada à iluminação pública pode ser desviada para outro local.

Um conceito de iluminação de estradas repescado

Em 2014, os Países Baixos iniciaram um projeto-piloto semelhante, tendo equipado as estradas da N329, em Oss, perto de Amsterdão, com tinta fotoluminescente. No entanto, de acordo com a BBC, não correu como esperado:

Desde que as marcações da estrada foram postas em prática há duas semanas, foi relatado que alguns condutores conduziam ao longo da estrada no escuro com os faróis desligados para poderem experimentar o efeito de brilho no escuro.

Além disso, as “marcações nas estradas eram sensíveis à chuva”.

Agora, na Austrália, os responsáveis estão esperançosos de que os condutores australianos não seguirão as pisadas dos holandeses e confiantes relativamente à fórmula da sua tinta.

