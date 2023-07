Radares de Velocidade: 3,3 milhões de euros em 6 meses (Lisboa)

O Controlo de Velocidade acontece um pouco por todo o país, no entanto, as grandes cidades possuem um maior número de radares. Lisboa tem atualmente a funcionar mais de 41 radares fixos e dois radares móveis. Em apenas 6 meses deste ano, as multas já renderam à Câmara Municipal de Lisboa mais de três milhões de euros.

Radares de Velocidade: há 58.641 euros das multas que ainda estão por pagar

Segundo os mais recentes números, desde o dia 1 de janeiro já foram “apanhados” 138 mil condutores em excesso de velocidade, o que significa uma média de 720 multas por dia. No entanto, mais de metade não pagou as coimas definidas por lei.

Segundo refere a CNN, desde o início do ano também já foram processadas “103.415 infrações” e destas “foram pagos 44.774 autos de contraordenação”. Feitas as contas, “equivale a 3 157 556,44 euros de receita para a Câmara Municipal de Lisboa”. No entanto, há 58.641 euros das multas que ainda estão por pagar.

Os 21 radares que substituem equipamentos antigos estão localizados na:

Avenida da Índia

Avenida de Brasília

Avenida Infante D. Henrique (dois sentidos)

Avenida de Ceuta (dois sentidos)

Avenida General Correia Barreto (dois sentidos)

Avenida Marechal António Spínola (dois sentidos)

Avenida Marechal Gomes da Costa

Avenida Almirante Gago Coutinho

Avenida Eusébio da Silva Ferreira

Avenida da República

Campo Grande

Avenida Cidade do Porto

Avenida João XXI

Avenida Afonso Costa

Túnel Marquês de Pombal

Avenida Marechal Craveiro Lopes

Avenida das Descobertas

Os 20 novos radares de velocidade que foram instalados em junho de 2022 estão nas seguintes localizações:

Avenida Santos e Castro (dois sentidos)

Avenida Lusíada (dois sentidos)

Avenida Eusébio da Silva Ferreira

Avenida Padre Cruz (dois sentidos)

Avenida Marechal Gomes da Costa

Avenida de Brasília

Avenida Infante D. Henrique (dois sentidos)

Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (dois sentidos)

Avenida Almirante Gago Coutinho

Avenida de Ceuta

Avenida Calouste Gulbenkian

Avenida Marechal Craveiro Lopes (dois sentidos)

Avenida dos Combatentes (dois sentidos).

Apesar de julho e agosto serem, por norma, os meses preferidos para ir de férias, o trânsito na capital diminuir. No entanto, em 2022 foram estes os meses com mais condutores “apanhados”: 51.500 em julho, e 45.700, em agosto...talvez porque se consiga acelerar mais e não haja tantas filas.