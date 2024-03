Centro de dados da Amazon vai ser alimentado com energia nuclear

O consumo de energia é silencioso, quando o tema é o avanço tecnológico. Porém, as empresas estão cientes dos números e, por isso, procuram alternativas aos (ainda maioritários) combustíveis fósseis. No sentido de "esverdear" a sua pegada, a Amazon vai alimentar o seu centro de dados com energia proveniente de uma central nuclear.

A Amazon Web Services (AWS) é a plataforma de computação em nuvem da gigante do comércio eletrónico, liderando o fornecimento de serviços de cloud para empresas, startups e até mesmo agências públicas em todo o mundo. No último trimestre de 2023, a sua magnitude traduziu-se em vendas, que representaram 24 mil milhões de dólares das receitas.

O grande volume de serviços baseados na nuvem aumentou tanto que os centros de dados consomem, agora, 1% da eletricidade produzida em todo o mundo. A maioria desta energia provém de combustíveis fósseis, aumentando as emissões de carbono associadas às operações de fornecedores como a AWS, a Google e a Microsoft.

Segundo o The Wall Street Journal, estimativas sugerem que a procura de energia para alimentar os centros de dados pode aumentar em 50% nos próximos três anos devido à adoção de Inteligência Artificial.

Conscientes do problema que as suas operações representam, as empresas têm procurado alternativas energéticas. De entre as opções, destaca-se a energia nuclear.

Amazon quer "esverdear" as suas operações

O plano da Amazon passa por assegurar que, até 2025, 100% das suas operações serão alimentadas por energia limpa. Assim sendo, e depois de ter comprado 8,8 gigawatts (GW) de energia renovável no ano passado, a empresa assume a posição de maior comprador de energias renováveis.

Agora, em mais um passo, a Amazon está a explorar a energia nuclear para alimentar o seu centro de dados. O Cumulus foi inaugurado em 2023 e consome, atualmente, 48 megawatts (MW) de energia.

A instalação está espalhada por um terreno com cerca de 480 hectares, e a empresa que a ergueu, a Talen Energy, tinha planos de aumentá-la para uma instalação de 475 MW.

Para complementar os nossos projetos de energia eólica e solar, que dependem das condições climatéricas para gerar energia, estamos também a explorar novas inovações e tecnologias e a investir noutras fontes de energia limpa e sem carbono. Este acordo com a Talen Energy para energia livre de carbono é um projeto nesse esforço.

Disse um porta-voz da Amazon ao Inc., num comunicado.

Agora que a AWS é a proprietária do centro de dados, num investimento que lhe custou 650 milhões de dólares, a capacidade poderá crescer ainda mais, conforme avançado pelo The Register.

O centro de dados Cumulus está localizado ao lado da central nuclear Susquehanna (Pensilvânia), de 2,5 GW, que pertence e é operada pela empresa de serviços públicos.

Nos termos deste acordo, a recém-adquirida instalação da AWS comprará diretamente energia à central nuclear vizinha, em vez de à rede. No futuro, a Amazon pode aumentar a sua procura de energia para 960 MW.