Inacreditável! Mais de 300 mil portugueses venderam a sua íris à Worldcoin

É um dos temas do momento que tem gerado uma enorme controvérsia. Há milhares de portugueses a vender a sua íris e não fazem a ideia de qual o fim de tal informação sensível. O negócio da Worldcoin já foi suspenso em Espanha.

Worldcoin: Comissão Nacional de Proteção de Dados está a investigar

Mais de 300 mil pessoas já passaram pela banca da Worldcoin que está na Gare do Oriente, em Lisboa para registo da Íris. Do que tem vindo a público, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) está a investigar, desde o ano passado, a Worldcoin.

Questionada pela Lusa, a CNPD revelou esta quarta-feira que "tem uma investigação a decorrer sobre o Projeto Worldcoin, iniciada em 2023 por sua própria iniciativa, tendo já realizado uma ação de fiscalização aos locais de recolha de dados, bem como feito diligências junto das empresas envolvidas no projeto, no sentido de obter informações relativas ao tratamento de dados pessoais".

Por outro lado, indicou, "a CNPD também está em articulação com a sua congénere da Baviera, que é onde uma das empresas tem um estabelecimento na União, e portanto, atua como autoridade de controlo principal, além de estar em contacto com outras autoridades de proteção de dados da UE, que também têm cidadãos afetados por este tratamento de dados pessoais".

A entidade está ainda "a trabalhar no sentido de concluir a sua análise quanto à conformidade deste tratamento de dados com o RGPD [Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados], com vista a tomar uma decisão sobre a atuação a ter neste caso".

A CNPD refere também que os cidadãos devem estar atentos e dever "ler atentamente as condições do tratamento de dados e a refletir sobre a sensibilidade dos dados que estão a fornecer e no que significa tal cedência envolver, por contrapartida, um eventual pagamento", indicou.

A Worldcoin foi concebida para vir a ser a maior rede de identidade humana e financeira do mundo, disponibilizando recursos a toda a gente. A Worldcoin tem como objetivo proporcionar o acesso universal à economia global, independentemente do seu país ou contexto, estabelecendo um espaço para todos nós beneficiarmos da era da IA. No site é possível ter acesso a algumas estatísticas.