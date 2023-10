O primeiro concurso para casas de renda acessível no âmbito do novo Programa Arrendar para Subarrendar começou hoje. São 106 habitações em 18 concelhos do país, que chegam ao mercado de arrendamento com rendas a partir dos 325 euros.

Contratos de arrendamento de casas destinam-se a habitação permanente...

O concurso, da responsabilidade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) permitirá atribuir casas, por sorteio, em Albufeira, Almada, Amadora, Lisboa, Loures, Marinha Grande, Odivelas, Oeiras, Sintra, Torres Vedras, Praia da Vitória, Gondomar, Maia, Penacova, Porto, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Famalicão e Matosinhos.

Os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente dos agregados habitacionais, cuja taxa de esforço máxima com a renda não signifique mais de 35%. São elegíveis as pessoas ou famílias com rendimentos anuais até ao 6º escalão do IRS, sendo dada prioridade aos agregados com idade até aos 35 anos, famílias monoparentais ou famílias com quebras de rendimento superiores a 20% face aos rendimentos dos três meses precedentes ou do mesmo período homólogo do ano anterior, segundo é revelado no portal do Governo.

O Programa Arrendar para Subarrendar é uma das medidas inscritas no pacote Mais Habitação para aumentar o número de casas no mercado de arrendamento. Promovido pelo IHRU, I.P. este programa destina-se a arrendar imóveis e posteriormente subarrendá-los às famílias a preços acessíveis.

As habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 31 de outubro de 2023. Os contratos têm a duração de cinco anos, renováveis por períodos iguais.