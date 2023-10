Chuva de meteoros DracÃ³nidas este fim de semana…

A chuva de meteoros Dracónidas será visível em Portugal a partir desta sexta-feira. De acordo com as informações, são esperadas até 10 estrelas cadentes por cada hora quando a chuva Dracónidas atingir o pico.

Dracónidas: Pico entre as 20 horas e as 22 horas de Portugal (no Sábado)

Revela a Sic Noticias que a chuva de meteoros Dracónidas começa esta sexta-feira. No entanto, o momento mais visível no Hemisfério Norte está prevista para sábado. De acordo com as previsões, estima-se que o pico ocorra entre as 20 horas e as 22 horas de Portugal continental.

Tal como é referido, as estrelas cadentes são fragmentos desprendidos do cometa 21P/Giacobini-Zinner e, quando entram na atmosfera terrestre, queimam devido ao atrito com o ar, criando o brilho luminoso que conhecemos como meteoro ou estrela-cadente. Os especialistas nesta área da Astronomia aconselham evitar fontes de luz direta por perto, para permitir que os olhos se adaptem totalmente à escuridão. De referir que a chuva de meteoros Dracónidas pode ser vista a olho nu.

As Dracónidas foram batizadas com este nome porque a sua origem está na constelação de Draco ou do Dragão.

Uma recomendação importante para desfrutar desse fenómeno astronómico é encontrar um local afastado das cidades, com pouca poluição luminosa, para ter uma ampla visão do céu noturno. No início da observação, é normal ver poucas estrelas cadentes nos primeiros 30 minutos.