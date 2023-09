Há quem não funcionem bem se logo pela manhã não tomar o seu café. Dizem que fortalecesse a alma e torna o corpo mais resistente. Ora, esta afirmação poderá ser levada a sério, até para edificar, já que um grupo de investigadores descobriu que usando borras de café, poderão ornar o betão 30% mais forte.

Café forte como uma parede de betão

Em breve, poderemos ter uma nova utilização para as borras de café usadas, e não se trata apenas de as deitar para o lixo ou de as adicionar ao seu monte de compostagem. Isto porque engenheiros da Austrália criaram um novo betão mais forte, que leva um ingrediente especial: borras de café usadas como material principal da mistura.

A mistura de borras de café no betão tornou-o cerca de 30% mais forte, afirmou num comunicado o Dr. Rajeev Roychand, da Universidade RMIT, responsável pelo estudo. Estima-se que sejam gerados até 10 mil milhões de quilogramas de borras de café usadas por ano, mas a maior parte desse volume vai parar a aterros, onde se decompõe e liberta metano e dióxido de carbono para a atmosfera.

A inspiração para o nosso trabalho foi encontrar uma forma inovadora de utilizar as grandes quantidades de resíduos de café em projetos de construção, em vez de os enviar para aterros - para dar ao café uma "dupla oportunidade" de vida.

Explicou Roychand num comunicado de imprensa da Universidade RMIT. Segundo estes cientistas, este plano pode ajudar a reduzir drasticamente os resíduos orgânicos.

Então, como isto funciona exatamente?

De acordo com os engenheiros, as borras de café usadas são misturadas naquilo a que os investigadores chamam biochar (ou seja, é biomassa de origem vegetal processada via pirólise), que pode depois ser utilizado em aplicações de betão. Uma vez que as borras são misturadas diretamente no betão, permitem uma ligação mais forte, tornando-o muito mais resistente do que o betão normal.

Para aumentar a escala, os investigadores terão de desenvolver estratégias de aplicação mais práticas. Também serão necessários mais ensaios para garantir que o betão mais forte resiste ao teste do tempo. Uma vez que os materiais orgânicos, como as borras de café, se decompõem naturalmente, os investigadores terão de garantir que a resistência do betão não diminui com o passar do tempo.

Outras descobertas no domínio do betão levaram os investigadores a criar betão para armazenamento de energia, capaz de armazenar a energia captada por painéis solares. Talvez estes dois projetos se possam misturar no futuro, permitindo a criação de betão mais forte e capaz de armazenar energia.

A investigação sobre o novo betão está disponível no Journal of Cleaner Production.