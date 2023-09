O DOE dos EUA vai investir 15,5 mil milhões de dólares na transição para os veículos elétricos

O Departamento de Energia (DOE) dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou um pacote de financiamento e empréstimos no valor de 15,5 mil milhões de dólares, centrado principalmente na reequipagem de fábricas existentes para a transição para veículos elétricos (VE) - e não se esqueceram do pessoal empregado.

As instalações de fabrico serão convertidas em fábricas de veículos elétricos e os postos de trabalho serão reatribuídos aos trabalhadores atuais, de acordo com um comunicado de imprensa do DOE.

Veículos elétricos e empregos de elevada qualidade

O dinheiro será destinado a projetos de conversão do fabrico de automóveis que proporcionem emprego às comunidades locais, bem como ao financiamento da expansão do fabrico nacional de baterias para veículos elétricos. Será dada prioridade às empresas que disponham de uma mão de obra de produção horária de alta qualidade e com salários elevados.

Toda a assistência será prestada através de subvenções financeiras através do Gabinete de Cadeias de Produção e Fornecimento de Energia (Manufacturing and Energy Supply Chains - MESC) do DOE ou através de financiamento de dívida preferível fornecido pelo Gabinete do Programa de Empréstimos do DOE.

A medida faz parte da agenda "Investing in America" do Presidente Biden, que já investiu mais de 500 mil milhões de dólares em energia limpa nos EUA, a fim de criar empregos bem remunerados e uma economia verde sustentável que servirá para combater o aquecimento global.

O Presidente Biden está a investir na força de trabalho e nas fábricas que fizeram do nosso país uma potência industrial global. Os anúncios de hoje mostram que o Presidente Biden entende que a construção dos carros do futuro também necessita de ajudar as comunidades desafiadas pela transição para longe do motor de combustão interna.

Afirmou a Secretária da Energia dos EUA, Jennifer M. Granholm.

De que forma será alocado o dinheiro?

2 mil milhões de dólares irão para a conversão de instalações de longa data para o fabrico de veículos elétricos e componentes, 10 mil milhões em projetos de conversão de manufatura automotiva que retêm empregos de alta qualidade e 3,5 mil milhões para ajudar na produção de baterias avançadas e materiais de bateria usados em energia limpa.

As novas iniciativas de Biden foram elogiadas pela United Auto Workers (UAW) por se concentrarem em manter os empregos na indústria automóvel na América. O presidente do UAW, Shawn Fain, emitiu uma declaração onde elogiava as recentes rondas de financiamento.

O UAW apoia e está pronto para a transição para uma indústria automóvel limpa. Mas a transição para os veículos elétricos deve ser uma transição justa que garanta aos trabalhadores do setor automóvel um lugar na nova economia. Esta nova política deixa claro para os empregadores que a transição EV deve incluir fortes parcerias sindicais com os altos padrões de remuneração e segurança que gerações de membros do UAW lutaram e conquistaram.

Afirmou o executivo.

Fain acrescentou que, nos últimos 20 anos, foram encerradas mais de 65 fábricas, o que criou um desemprego maciço e colocou os trabalhadores em situações bastante difíceis. Prometeu continuar a trabalhar com a administração de Biden para proporcionar empregos de qualidade a todos os seus membros e aos muitos trabalhadores do setor automóvel do país.

